Афиша мероприятий на октябрь-2026: выставки, спектакли и концерты

Осень – идеальное время для культурной программы. Театры и концертные площадки представляют новые, интересные программы, вам остается лишь выбрать что-то подходящее.



ТЕАТР

Спектакль «Игроки»

Эта постановка уже давно идет на театральных подмостках. Но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы зрителям. Причина проста: в этой постановке задействовано 8 известных актеров, у каждого из которых – загруженный график. Вот их имена: Иван Стебунов, Филипп Бледный, Илья Бледный, Алексей Демидов, Макар Запорожский, Владислав Гандрабура, Илья Коробко и Михаил Маликов. Они, словно виртуозы, играющие на музыкальных инструментах, плетут на сцене сложный и многогранный рисунок, заставляя зрителей затаить дыхание и следить за каждым их движением и словом. На протяжении более двух часов актеры держат публику в напряженном ожидании, искусно перевоплощаясь в яркие и запоминающиеся образы.

Когда: 11 октября в 19:00

Где: «Театриум на Серпуховке» (ул. Павловская, 6)

Билеты на сайте

Категория 12+

«ИИстринские ведьмы. Промт на любовь»

«YAteatr» Ярославы Славской представляет камеди-перфоманс «ИИстринские ведьмы. Промт на любовь». Сюжет спектакля повествует о трех современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера и методы, исследуя, насколько технологии могут заменить мистику, и что значит идеал в современном мире. В процессе они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами: можно ли искусственно создать любовь и совершенство, и каковы последствия создания «идеального» человека… Спектакль поставлен по одноименной пьесе современных драматургов Сергея Богдасарова и Евгения Бикшаримова, написанной в жанре иронического фэнтези.

Когда: 13 октября в 19:00

Где: «YAteatr» Ярославы Славской на сцене Театрального зала Государственного музея В.Высоцкого (г.Москва, ул. Высоцкого, д. 3.)

Билеты на сайте

Категория 16+

Мюзикл «Гладиатор»

Пожалуй, самая громкая премьера нынешнего театрального сезона. Мюзикл переносит зрителей в Древний Рим – в те времена, где жажда свободы противостоит тирании. Несравненные декорации и великолепные костюмы, напоминающие о истории, в сочетании с захватывающей хореографией создают атмосферу жестоких боев, дворцовых интриг и древних ритуалов. Все это помогает создать мир, где борьба за свободу происходит на фоне величия и жестокости Рима.

Когда: 18 октября в 20:00

Где: «Театриум на Серпуховке», ул. Павловская, 6

Билеты на сайте

Категория 16+

Спектакль "Сейчас все ТАК живут"

В Театре Терезы Дуровой в октябре пройдут премьерные показы трагикомедии «Сейчас все так живут» по пьесе Александра Малюгина. На сцене — звёздный состав: Надежда Сысоева, Агния Кузнецова, Женя Малахова и Игорь Гаспарян. Сюжет начинается почти детективно: три подруги решают восстановить справедливость после трагической гибели одноклассницы во время операции по ринопластике. Но за историей о мести скрывается куда более острый разговор — об обществе, одержимом культом идеальной внешности, где красота стала капиталом, а моральные границы стираются с каждым днём.

Когда: 13 и 27 октября в 19:30

Где: «Театриум на Серпуховке», ул. Павловская, 6

Билеты на сайте

Категория 16+

Спектакль "Фаустофель"

Музыкальная комедия «Фаустофель» – главная премьера Театра «Кашемир». Этот спектакль – о том, как закулисные интриги могут случайно породить настоящий хит. В центре сюжета – директор театра, который накануне премьеры оперы «Фауста» узнает, что можно не возвращать инвестору деньги, если спектакль провалится. Он активно вмешивается в творческий процесс и сеет хаос. Ничего не понимающая труппа в отчаянном порыве в ночь перед премьерой ставит совершенно другой спектакль по мотивам «Фауста».

Когда: 19 октября в 20:00

Где: «Дворец на Яузе», площадь Журавлева, 1

Билеты на сайте

Категория 18+

Спектакль "Жизнь Ж."

Это – спектакль без слов, где тишина звучит громче любых реплик. В жанре «белой клоунады» для взрослых Виктория Мустафина и Ольга Аничкова проживут на сцене целую жизнь – от детства до старости. Смешное здесь соседствует с горьким, узнаваемое – с пронзительным: старые чемоданы, пластмассовые куклы, паузы, в которых умещается целая эпоха. Ретро эстетика не делает историю музейной: она про нас – про любовь и одиночество, про воспоминания и цикличность бытия, про то, что знакомо каждому вне зависимости от языка и страны.

Когда: 22 октября в 19.00

Где: Музей-театр «Булгаковский дом», ул. Большая Садовая, 10

Билеты на сайте

Категория 12+

Рок-н-ролл драма "46 минут"

В Театре на Трубной покажут рок-н-ролл драму «46 минут» по книге известного музыканта, одного из лидеров группы «Ундервуд» Максима Кучеренко: «это путь к детской мечте, длиной почти в полвека, пройденный за время звучания виниловой пластинки». Первый драматический опыт музыканта, который позволил создать настоящий театр воспоминаний из его прозы, поэзии, музыки и рисунков. Скетчи автора можно будет увидеть на выставке перед началом спектакля.

Когда: 22 октября, 19:00

Где: Театр на Трубной (Неглинная, д. 29, стр. 1)

Билеты на сайте

Категория 18+

Детский спектакль "Василиса Прекрасная"

На исторической сцене ДМТЮА на Малой Дмитровке состоится премьера спектакля «Василиса Прекрасная». В основе постановки – народное предание, бережно сохраненное собирателем фольклора и писателем Александром Афанасьевым. На сцене – таинственный мир, объединяющий народные поверья и современный взгляд на знакомую историю. Специально для спектакля была написана музыка, соединяющая арт-фолк и электронику, загадочные русалочьи песни и задорный народный мотив. Визуальный ряд "Василисы" создан по мотивам знаменитых иллюстраций Ивана Билибина 1899 года, переосмысленных художником спектакля.

Когда: 11 и 18 октября, 12:00 и 15:00

Где: ДМТЮА, сцена на Малой Дмитровке (ул. Малая Дмитровка, 8, стр. 4)

Билеты на сайте

Категория 6+

КОНЦЕРТЫ

Шоу "4 струны"

В Доме Музыки состоится премьера нового проекта оркестра "Русская Филармония" Шоу "4 струны". Зрители услышат, как всего на четырех струнах рождается целая вселенная эмоций – от трепетной лирики до безудержной страсти. В концерте собрана вся палитра скрипичных музыкальных шедевров: от виртуозного Каприса Паганини до страстных цыганских напевов. В программе: Oblivion Астора Пьяцоллы, "Шторм" Антонио Вивальди, "Чардаш" Витторио Монти. В оригинальных аранжировках прозвучат культовые саундтреки — в том числе из сериала "Игра престолов", а также хиты, ставшие частью мировой поп-культуры: композиции Майкла Джексона, Pink Floyd, AC/DC, Rednex и других. Классика и рок, танго и саундтреки — всё это сольётся в едином уникальном звучании.

Когда: 10 октября в 19:00

Где: Московский международный дом музыки (Космодамианская набережная, 52, строение 8)

Билеты на сайте

Категория 6+

МГАСО открывает НОВЫЙ СЕЗОН 2026/27

Московский государственный академический симфонический оркестр открыл 84-й концертный сезон 2026/2027 гг. — третий сезон с художественным руководителем оркестра, дирижером Иваном Никифорчиным. Оркестр представляет именной Абонемент № 33 – концерты будут проходить в Концертном зале им.П.И.Чайковского, с Иваном Никифорчиным и солистом Иваном Бессоновым. 30 декабря 2026 г. МГАСО и Иван Никифорчин традиционно проводят уходящий год в Большом зале консерватории под чудесную музыку семейства Штраусов и их современников на концерте «Новый год с МГАСО».

Билеты на сайте

Категория 6+

СПОРТ

Кубок России по аргентинскому танго 2026

В Москве состоится Кубок России по аргентинскому танго. В этом году турнир вновь продолжит добрую традицию проекта «Танцуют со смыслом» в поддержку благотворительного фонда «Линия жизни». В программе — соревнования профессиональных и любительских пар, выступления приглашенных маэстро, финалы Кубка и гала-милонга «Танго с русской душой». Специальными гостями события станут известные представители мировой танго-сцены — Пабло Джорджини, Аналия Сентурион, Гаспар Годой и Евгения Самойлова. Кубок России организует проект «Ключ к танго / KeyToTango», созданный Анной Гродзинской и Евгенией Самойловой.

Когда: 3-4 октября в 19:00

Где: Radisson Blu Olympiyskiy Hotel, Moscow 5* (ул. Самарская, д. 1)

Билеты на сайте

Категория 6+

Танцевальный чемпионат Fame to Flame

Танцевальный чемпионат FAME TO FLAME запускает второй сезон. Проект продолжает развивать танцевальное направление в России, объединяя участников разного уровня подготовки — от тех, кто только ищет свой стиль, до профессионалов, которые выступают и соревнуются на высоком уровне. В этом сезоне состоятся четыре офлайн-чемпионата среди начинающих и продолжающих танцоров. Первый стартует уже 24-25 октября в Екатеринбурге.

Когда: 24-25 октября

Где: Екатеринбург, МТС Live Холл

Билеты на сайте

Категория 6+