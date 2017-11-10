Смерть Задорнова перевернула российское ТВ

Российские телеканалы меняют сетку вещания из-за ухода из жизни сатирика Михаила Задорнова. Выйдет несколько программ об известном артисте.

В частности, юмористу будет посвящен выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" 10 ноября на канале "Россия-1". В свою очередь РЕН ТВ, сотрудничавший с Задорновым с 2005 года, покажет о нем фильм.

"Из-за трагического события РЕН ТВ меняет программу вечернего прайма. Телеканал покажет документальный фильм "Памяти Михаила Задорнова" и его проект "Вещий Олег. Обретенная быль", — цитирует пресс-службу телеканала РИА Новости.

На РЕН ТВ уточнили, что второй фильм, премьера которого состоялась на канале в 2015 году, "представляет собой результат многолетней работы Задорнова по исследованию исторических документов, на основе которых он предложил альтернативную версию истории Древней Руси".

Напомним, Михаил Задорнов умер 9 ноября на 70-м году. Сатирик не смог победить смертельно опасный недуг – рак мозга, с которым боролся долгое время.

О том, что у артиста диагностирована опухоль головного мозга, стало известно в начале октября 2016 года. Он прошел курс химиотерапии, и, по его словам, лечение в Германии дало результаты. Однако сатирику был необходим покой, поэтому он попросил журналистов перестать создавать ажиотаж вокруг его персоны.

На днях Михаил Задорнов соборовался. Отметим, что соборование – это помазание тела больного или умирающего, одно из таинств православной церкви.