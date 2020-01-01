Умер Михаил Задорнов
У сатирика был тайный чемодан
Дочь юмориста обнародовала архивный снимок
Дочь сатирика дала жесткий ответ всем "музам", решившим напомнить о себе
Поклонники сатирика возмутились темой, которую поднял журнал ведущего
Юморист признался, что почти каждый день вспоминает о коллеге
В студии запахло жаренным
На шоу вспомнили покойного сатирика
Женщина всюду следовала за сатириком
Эксперт высказался о программе "Судьба человека" с приглашенной Региной Дубовицкой
Артист до последнего верил в выздоровление