Стала известна последняя воля Задорнова

Писатель продумал детали своих похорон. Он готовился к смерти.

Скончавшегося вечером 9 ноября в московской клинике сатирика Михаила Задорнова похоронят на его родине, в Латвии. Такова была воля писателя. Он родился в Юрмале, учился в Риге, имел большой дом на Рижском взморье.

Список того, что должно быть исполнено душеприказчиками, Задорнов составил незадолго до смерти. Telegram-канал Mash приводит выдержки из завещания.

1. Материально поддержать и не дать закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова в Риге (сатирик открыл ее на свои деньги в 2009 году, объявив общедоступной и бесплатной).

2. Быть похороненным в одной могиле с отцом – советским писателем, заслуженным деятелем культуры Латвийской ССР, лауреатом Сталинской премии Николаем Задорновым.

3. Перевозить тело после смерти только наземным транспортом.

Напомним, осенью 2016 года Михаил Задорнов признался в наличии серьезных проблем со здоровьем, из-за которых ему пришлось оставить передачу "Салтыков-Щедрин шоу" и отменить концерты в дальних уголках страны. Операция, а также курс химиотерапии, пройденный в Европе, ненадолго улучшили состояние артиста, но выздоровлению не поспособствовали.

