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Михаил Николаевич Задорнов

драматург, сатирик
Михаил Николаевич Задорнов
  • Дата рождения: 21 июля 1948
  • Место рождения: Юрмала, Латвия
  • Знак зодиака: Рак
  • Жена/Муж: Елена Болдина
  • Дети: дочь Елена

В 1974 году Задорнов окончил Московский авиационный институт по специальности "инженер-механик". В 1974-1978 годах работал там на кафедре 204 "Авиационно-космическая теплотехника" инженером, затем ведущим инженером.

Публиковаться начал в 1974 году. В 1970-1980 годах являлся режиссером-постановщиком студенческого театра МАИ "Россия". С этим коллективом объехал СССР, был награжден премией Ленинского комсомола. В 1984-1985 годах был заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".

Дебютировал на телеэкране в 1982 году с монологом "Письмо студента домой", но настоящую популярность принес ему в 1984 году "Девятый вагон". Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а с конца 80-х он сам стал исполнять свои произведения. В начале 90-х Задорнов был автором и ведущим таких передач, как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз", "Дочки-матери".

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