Друзей не пустят на похороны Задорнова

Проводить в последний путь артиста смогут единицы. Его тело придадут земле в другой стране

Скончавшегося вечером 9 ноября в московской клинике сатирика Михаила Задорнова похоронят на его родине, в Латвии. Как говорят, это была воля самого писателя. Ведь он родился в Юрмале, учился в Риге. Там же покоится и его отец – советский писатель, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат Сталинской премии Николай Задорнов.

Но поехать на похороны Задорнова в Прибалтику некоторые артисты не смогут – их просто не пустят в Латвию. Ведь в 2014 году по решению министра иностранных дел Латвии Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову, выступающую под псевдонимом Валерия, включили в санкционный список, закрыв им въезд в страну. Причиной для этого постановления стало то, что артисты открыто выступили в поддержку присоединения Крыма к Российской Федерации.

У Газманова, кстати, была квартира в Юрмале, неподалеку от дома Задорнова. Но и это обстоятельство не поможет ему попасть в Латвию.

Напомним, что осенью 2016 года Михаил Задорнов признался в наличии серьезных проблем со здоровьем, из-за которых ему пришлось оставить передачу "Салтыков-Щедрин шоу" и отменить концерты в дальних уголках страны. Перенесенная операция, биопсия и курсы химиотерапии, которые Михаил проходил в Европе, лишь ненадолго улучшали состояние больного, но к выздоровлению это, увы, не привело.