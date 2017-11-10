Грушевский: Задорнов умирал со смеху над "Мордой красной" Евдокимова

Коллеги скончавшегося Михаила Задорнова высказались о случившейся трагедии. Они вспомнили, каким человеком был юморист.

Актер, телеведущий и пародист Михаил Грушевский рассказал Dni.Ru, что Задорнов был душевный человек. Сатирик никогда не скрывал свои эмоции.

"К сожалению, информация о его смерти оказалась правдой… Раньше не раз появлялись подобные фейковые сообщения, но они не находили подтверждения. Несмотря на то, что мы близко не дружили, у нас с Задорновым были хорошие, теплые отношения. Но круг его товарищей был довольно широк и разнообразен", – говорит Грушевский. Последний раз он виделся с сатириком больше года назад.

По словам пародиста, у Задорнова были большие творческие планы. "Михаил Николаевич тогда прислал мне сценарий своей кинокомедии, сказав, что видит меня в одной из ролей. Но из-за болезни он не осуществил своих замыслов", – вспоминает артист.

Также Грушевский отметил, что Задорнов никогда не завидовал чьему-то успеху, а напротив, искренне радовался за человека. "Я расскажу одну вещь, которая очень показательна для Михаила Николаевича. По моим наблюдениям, он был невероятным зрителем и слушателем. Задорнов мог удивительно хохотать над выступлениями своих коллег", – говорит он.

В качестве примера артист привел случай с юмористом Михаилом Евдокимовым. "Задорнов в конце 80-х годов был соведущим Регины Дубовицкой в программе "Аншлаг". На одном из выпусков Евдокимов впервые исполнил свой знаменитый деревенский рассказ, из которого в народ пошла фраза "морда красная!". Так вот, Задорнов умирал со смеху – так, что успех Евдокимова в этом номере вырос многократно", – поделился Грушевский. "Я даже в отношении себя помню: если Михаилу Николаевичу понравилась какая-то моя шутка или пародия, он не скрывал эмоций, смеялся размашисто и с нескрываемым удовольствием", - заключил артист.

Кинодраматурга, сценариста и актера Аркадия Инина известие о смерти сатирика застало врасплох. "Мне только что об этом сказали, но подробностей я не знаю… Я только прилетел из далекой Бразилии. Никаких сведений у меня нет. Виделись мы с ним давно, года три назад… Больше говорить ничего не буду, пока не увижу по телевизору, что это на самом деле произошло", – прокомментировал печальную новость Инин.

Не верит в произошедшее и юморист Николай Лукинский. "В голове это пока не укладывается, честно говоря. Ужасное известие. Выражаю свои соболезнования в первую очередь близким и друзьям Задорнова. Да и стране в целом! Очень жалко… Все-таки была надежда, что он справится с этой болезнью", - сказал он.

"Мы виделись год назад в это же время на концерте. Он снимался в программе "Смеяться разрешается". Ему еще тогда стало плохо, вызывали скорую. Ему оказали первую помощь, но не стали госпитализировать. В тот день Михаил Николаевич был очень приветлив, мы общались в одной гримерке. Я ему сказал, что очень рад его видеть, а он ответил: "Ты так искренне это говоришь, что я тебе верю", – вспоминает Лукинский. "Остроумный, бесконечно наблюдательный, талантливый, потрясающий человек. Это очень большая потеря. Царство небесное ему и вечная память", – резюмировал артист.

Напомним, Михаил Задорнов умер 9 ноября на 70-м году жизни. Сатирик не смог победить смертельно опасный недуг – рак мозга, с которым боролся долгое время.

О том, что у артиста диагностирована опухоль головного мозга, стало известно в начале октября 2016 года. Он прошел курс химиотерапии, и, по его словам, лечение в Германии дало результаты. Однако сатирику был необходим покой, поэтому он попросил журналистов перестать создавать ажиотаж вокруг его персоны.

На днях Михаил Задорнов соборовался. Об этом сообщил настоятель Русской православной церкви Андрей Новиков на своей странице в социальной сети Facebook. "Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе Москвы", – уточнил Андрей Новиков и подчеркнул, что разместил эту информацию с разрешения родственников артиста. Отметим, что соборование – это помазание тела больного или умирающего, одно из таинств православной церкви.