Отец пошел по стопам Дианы Шурыгиной

Похоже, любовь к скандальным выходкам свойственна всем членам семьи Дианы Шурыгиной. Так, суд лишил водительских прав отца девушки за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Как выяснилось, в ноябре 2016 года, когда семья Шурыгиных еще не была известна на всю страну, отца Дианы задержали сотрудники ДПС. Они установили, что мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Как показал алкотестер, доза алкоголя в выдохе Шурыгина оказалась в два раза выше допустимой нормы – 0,34 мг/л при разрешенных 0,16 мг/л, передает Life.ru. В конце ноября суд Ульяновска постановил лишить отца Дианы водительских прав на год и шесть месяцев, а также обязал его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

При этом сам нарушитель проигнорировал заседание суда, не явившись на него. Кроме того, Шурыгин так и не стал оплачивать штраф и по прошествии отведенных 60 дней судебные приставы возбудили в отношении него исполнительное производство.

Выяснилось также, что Алексей далеко не первый раз нарушает правила. Так, за ним числятся еще четыре неоплаченных штрафа от ГИБДД на общую сумму в семь тысяч рублей. За какие именно проступки назначены взыскания неизвестно.

Тем временем новость о недобросовестном поведении Шурыгина-старшего породила новую волну шуток в Сети. Так, интернет-тролли уже создали новый мем. На фото Алексей в образе своей дочери демонстрирует уже известный всем жест "на донышке".

Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.

Большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на девушку. По мнению телезрителей, Диана намеренно оговорила юношу, чтобы привлечь к себе внимание и заработать популярность.