AVATR 11: Машина третьего тысячелетия.

Если вам интересно, какими будут автомобили лет через десять-пятнадцать, то китайский электромобиль AVATR 11 отвечает на этот вопрос очень подробно.

Начнем с того, что AVATR является дочерней структурой Changan, автоконцерна с большим опытом производства автомобилей. Но в то время как Changan – это больше про доступный центовой сегмент, AVATR – это все-таки электро-премиум. Сразу скажу, что на этой машине я мечтал покататься два месяца, пока она наконец-то появилась в официальном пресс-парке бывшего российского офиса "Фольксваген" – сегодня они называются АГР или AGR Automotive Group. И во время этого ожидания, перечитывая буклет на сайте AVATR, я даже примеривался к покупке. Осталось ли у меня это желание в конце тест-драйва, вы узнаете, дочитав до конца.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

В будущем машины станут еще более обтекаемыми и аэродинамичным. Все просто: запас хода зависит от расхода батареи. А это, в свою очередь, не в последнюю очередь полагается на коэффициент аэродинамического сопротивления: отсюда и красивые плавные формы, и убирающиеся в корпус дверные ручки. Отметим и тот факт, что на 22х колесах автомобиль выглядит просто шикарно. На “родных” дисках, кстати, применен фокус с эмблемой: центральная часть диска свободно крутится, и как бы вы ни припарковались, логотип всегда будет стоять вертикально.

Слегка смущает отсутствие радиаторной решетки и очертаний бампера, но, видимо, эти аксессуары в новую эру автомобилестроения решили с собой не брать. Прекрасно выглядит оптика: верхняя часть — это светодиодные габариты с затейливыми формами (они же выполняют функцию поворотных сигналов), а нижняя – уже фары ближнего и дальнего света.

Задние фонари собраны в лаконичную горизонтальную полоску, над которой выступает выдвигаемый спойлер. Его можно как оставлять открытым по умолчанию, либо настроить на открытие при включении спортивного режима. Удобно? Да. Красиво? Безусловно.

КАК ВНУТРИ:

Двадцать первый век поселился и в салоне. Отделка салона роскошна, а вот интерфейс минималистичен: физических кнопок почти нет, экран приборной панели совсем небольшой, а посреди торпедо огромный экран, и еще свой экран у переднего пассажира, при помощи которого можно запускать кино и даже включать караоке (только не это!).

Подавляющее большинство физических кнопок убрано в интерфейс бортового компьютера. Что поделаешь, тенденция. Отсутствие кнопки “старт-стоп” непривычно до состояния тревожности. А то вдруг куда машина уедет без меня? На самом деле нужно не забывать, что в электромобиле зажигание является лишь данью традиции. Никакой реальной подготовки к движению как в бензиновом автомобиле не нужно. Нажал – поехали. Выключаются бортовые системы так же просто: вышел, закрыл машину и все погасло. Впрочем, через некоторое время кнопка “выключить автомобиль” все же нашлась в одном из разделов интерфейса. Для олдов, видимо.

Сюда же ушло управление климатом, переключение режимов вождения, управление ближним светом и габаритами и многое-многое из того, что мы привыкли нажимать в реальном мире. Цена прогресса?

Функций здесь, кстати, невероятное количество. Кроме огромного количества настроек, здесь предусмотрена возможность установки дополнительных приложений по желанию. Так как руку здесь приложил Huawei, думаю, что через некоторое время (если не уже) количество программ будет исчисляться сотнями.

Умный круиз контроль, автопилот, автоматическая парковка, управление автомобилем с телефона (включая въезд и выезд с паровозного места!). В общем, все что вы можете представить, здесь есть. И сейчас настало время для первой ложки дегтя. Ряд важных функций у автомобиля не работает.

Автопилот, умный круиз контроль, отслеживание полосы и автоматическая парковка – в общем, все ассистенты вождения по умолчанию заблокированы. Для того чтобы активировать эти функции, нужно зарегистрироваться в приложении AVATR и пройти тест на знание правил использования этих систем. И вроде бы несложно да? А вот и не угадали. Для регистрации приложения вам нужен китайский номер телефона. И если даже это вас не пугает, то вот еще один момент: приложение на китайском языке. В общем, у меня зарегистрироваться не получилось, хотя я слышал, что кто-то из коллег все-таки ухитрился пройти через все эти препоны и насладиться всем функционалом китайского автомобиля-гаджета.

Думаю, все эти вопросы будут решены когда автомобиль будет полностью официально представлен в России а пока наслаждайтесь тем, что есть. Или учите китайский.

Из работающего функционала, кстати, один из приятных – сохранение профиля водителя и распознание по лицу. То есть, когда вы садитесь за руль, вас сканирует камера на руле и открывает лично ваш профиль вождения с режимом движения, настройками зеркал и сидений.

Сиденья, кстати, улетные: очень приятные наощупь, с невероятно красивым дизайном, а еще с подогревом, вентиляцией и массажем. Полный комплект!

Электронное зеркало заднего вида новинкой не стало: с этим аксессуаром я сталкиваюсь далеко не впервые (что не мешало мне с непривычки первые несколько дней пытаться в него смотреться).

Если все вышеперечисленные функции я где-то уже встречал, то вот вам фишка, которую я вижу впервые. Доводчиками дверей никого сейчас не удивишь. Закрывающейся с кнопки дверью тоже (этот функционал я тестировал в "Роллс-Ройсе"). А вот двери, которые и открываются, и закрываются самостоятельно, по нажатию кнопки, я увидел впервые. Снаружи дверь можно открыть слегка потянув ручку (остальное дверь сделает сама, и даже остановится, если на пути есть какое-то препятствие). Изнутри можно нажать на кнопку на соответствующей двери или (вот это вообще огонь!) выбрав нужную дверь на экране бортового компьютера. То есть, вы понимаете, да? Возможность открыть заднюю дверь с водительского места я раньше не встречал нигде!

Закончу вопросом шумоизоляции, которая здесь на высоте. В салоне настолько тихо во время движения, что инженеры AVATR решили добавить опцию имитации звука двигателя в салоне. Причем трех разновидностей: V6, V8 и V12. Звучит довольно натуралистично, но надоедает очень быстро.

КАК ЕДЕТ:

И вот тут, ребята, если и мед, и деготь. Ускорение сногсшибательное. Едет автомобиль прекрасно как в экономичном, так и в комфортном режиме. В режиме “спорт” автомобиль просто летит. В автомобиле два электродвигателя, совокупной мощностью в 578 лошадиных сил. Разгоняется он за четыре секунды. Четыре, ребята! Девяносто девять процентов бензиновых тачек уходят курить бамбук. Старт со светофора напомнил мне катание на американских горках в Абу Даби. Ощущение как будто кто-то пытается высосать мозг через заднюю крышку черепа.

Подвеска скорее комфортная, чем спортивная: для автомобиля с таким разгоном я нашел её довольно валкой. Впрочем, на плавности хода это сказывает отлично.

Время для ложки дегтя. Заявленный расход в 600 километров можете смело спустить в унитаз. Знаете, что общего между армией Наполеона и китайскими инженерами? И те, и другие оказали не готовы к русской зиме. При температуре примерно минус 10, полного заряда хватило на (готовы?) 252 километра. Обнаружил я это вопиющее расхождение с заявленными характеристиками когда был погружен в дела и мотался по городу. Вот тут-то и выяснилось, что все без исключения городские зарядки заняты местными, которым самим надо, и поставить машину после восьми вечера на зарядку абсолютно нереально. Машина разрядилась в ноль, и остаток пути пришлось проделать на эвакуаторе (милая, помнишь, я обещал тебя прокатить на машине, на которой ты никогда в жизни не каталась?).

Так или иначе, есть все основания полагать, что дело может решаться простым прогревом аккумулятора перед поездкой и зарядкой, как это уже сделали некоторые известные мне производители электрокаров, и тогда мы увидим как AVATR преодолевает на одном заряде расстояния куда более близкие к заявленным.

КАК ЗВУЧИТ:

Вот тут сложно. В целом качество звука прекрасное. Рождаются ассоциации с Bose, что в американских автомобилях: густой мощный низ и хороший спектр в принципе. Но чего не хватает – это громкости: на максимальной отметке можно общаться в салоне автомобиля, практически не повышая голос.

Во-вторых, на некоторых песнях начинают вылезать артефакты шумоизоляции салона, когда на резонансной частоте что-то в районе двери начинает дребезжать. В целом, этот вопрос легко устраняется в тюнинговом ателье, причем не очень дорого, но всё же премиум впечатление слегка смазывается.

Отметим еще, что акустика в салоне очень красиво подсвечена. Люкс все-таки.

КАК ГИТАРА:

Как водится, в электромобилях два багажных отсека: один традиционно сзади, и второй, чуть поменьше, в месте, освободившемся от двигателя, свечей, антифриза и прочих ненужных в двадцать первом веке аксессуаров. Гитара помещается только в задний багажник, зато свободно и легко.

ВЫВОДЫ:

Вот какие бы у меня ни были замечания, машина все-таки огонь. И рулится прекрасно, и выглядит умопомрачительно, а со светофора стартует – вообще закачается. Вашей главной проблемой с этим автомобилем будет необходимость куда-то девать чувство превосходства над остальными участниками дорожного движения. Ну и где найти зарядку, конечно.

Как уже было сказано, две основные проблемы (ресурс хода зимой и активация ассистентов вождения) вполне решаемы, и, полагаю, главное – дождаться пока у инженеров AVATR дойдут до них руки.