Насильник Шурыгиной сообщил о своем счастье

Отсидевший год в колонии за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов восстановился в университете. Молодой человек уже поделился радостным событием со своими подписчиками в Instagram. "У меня хорошая новость, меня сегодня восстановили в Универе", – написал Сергей на своей страничке в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.