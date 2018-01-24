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Изнасилование Дианы Шурыгиной
Трагическая история студентки из Ульяновска
Дианы Шурыгиной
потрясла Россию: случай изнасилования девушки обсуждает весь мир.
Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок
Диана Шурыгина решила заработать на своих голых снимках. Скандально известная звезда готова выставить себя напоказ за примерно 1100 рублей в месяц. Прославившаяся на всю Россию пять лет назад девушка рассказала поклонникам, что теперь у нее есть аккаунт на сайте для взрослых Onlyfans.
Изнасилованная Шурыгина ушла от мужа к миллионеру Реброву
Новости о том, что в семье скандально известной Дианы Шурыгиной не все благополучно, появились после того, как она на отдыхе в Турции поссорилась с мужем и сообщила об этом своим подписчикам в социальной сети. И сейчас слухи о супружеской неверности получили, кажется, реальное подтверждение. Диана Шурыгина улетела отдыхать на экзотический остров Бали с молодым 22-летним миллионером Денисом Ребровым.
Как живет освободившийся насильник Шурыгиной
Сергей Семенов рассказал, с какими ограничениями ему приходится сталкиваться после выхода из тюрьмы. Молодой человек переехал из родного Ульяновска в Самару. Парень старается дистанцироваться от скандальной ситуации, из-за которой год и два месяца провел за решеткой.
Раскрыта особая связь Малахова и Шурыгиной
Истории Дианы Шурыгиной вывела Андрея Малахова на новый уровень, скандал с изнасилованием принес небывалые рейтинги его программе. Из-за этого телеведущий вынужден вновь и вновь возвращаться к теме малолетних любителей список. По крайней мере в этом уверен бывший работник различных ток-шоу федеральных каналов Радмир Кузнец.
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
В странное время мы живем: героями становятся люди, которых прежде бы посадили на кол, забили камнями и предали анафеме. Dni.Ru разобрались в этом парадоксе. В книге "Кладбищенские истории" Борис Чхартишвили пишет о дочери индейского вождя До‑Хум‑Ми как о главной звезде великосветского сезона 1843 года.
Малахов подло поступил с отцом Шурыгиной
Отец Дианы Шурыгиной Алексей рассказал о хитрых уловках на которые пошел Андрей Малахов, чтобы вытащить его и его дочь на новые эфиры, а также чтобы придать всей истории большую скандальность. Мужчина, как он сам рассказывает, был введен в заблуждение. Диана Шурыгина, ставшая знаменитой на всю страну после огласки истории с изнасилованием на вечеринке, продолжает привлекать к себе внимание общественности.
Малахов заговорил о педофилии в семье Шурыгиной
Главным героем очередного выпуска программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым стал отец Дианы Шурыгиной. Алексей встретился с насильником дочери. Сергей Семенов не смог лично присутствовать в студии – по условиям досрочного освобождения он не имеет права покидать Ульяновскую область.
Малахов выдал сенсационные данные об изнасиловании Шурыгиной
Андрей Малахов продолжает следить за скандалом, развернувшимся после нескольких выпусков обсуждений на шоу "Пусть говорят" изнасилования на тот момент несовершеннолетней Дианы Шурыгиной. Телеведущий провел собственное расследование и поделился его сенсационными итогами. Андрей Малахов признался, что ему трудно сохранять нейтралитет.
Супруга родит ребенка насильнику Шурыгиной
Насильник Дианы Шурыгиной Сергей Семенов вышел на свободу, и тут же стал новой звездой российского телевидения. Интервью, съемки в ток-шоу, селфи со знаменитостями. Неужели обычного парня из глубинки с судимостью ждет слава его жертвы? Об этом Dni.
Насильник Шурыгиной сообщил о своем счастье
Отсидевший год в колонии за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов восстановился в университете. Молодой человек уже поделился радостным событием со своими подписчиками в Instagram. "У меня хорошая новость, меня сегодня восстановили в Универе", – написал Сергей на своей страничке в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.
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