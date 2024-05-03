Bestune T77: китайский кроссовер с немецким привкусом

Автомобиль за 2,5 миллиона рублей с неплохой комплектацией и очень узнаваемыми элементами дизайна. Завоюет ли он сердца и (что еще важнее) кошельки российских автолюбителей? Давайте посмотрим.



КАК ВЫГЛЯДИТ:



Внешность у автомобиля, выпускаемого китайским концерном FAW, заслуживает высших оценок в своем бюджете. В дизайне преобладает консервативная сдержанность, оттеняемая ультрасовременной оптикой и решеткой радиатора.

Горизонтальная плечевая линия, черная окантовка окон с черным сегментом кузова за задним стеклом. Кстати, мне предлагали взять автомобиль в черном цвете, я настоял на белом, и не прогадал. В этой линейке белый смотрится куда круче. Точнее, сочетания черного и белого, которые также обыграны в боковых зеркалах и декоративных вентрешетках в передней, лицевой, части машины.

КАК ВНУТРИ:

Если дизайн внешний у T77 довольно самобытный, то салон следует четко узнаваемому европейскому тренду. Два дисплея, объединенных в один под широким козырьком, горизонтальные линии в салоне, декоративная вставка (правда пластиковая) в торпедо со стороны пассажира и… самое главное. Кнопки. Не алюминий, правда, но цвет тот же.

Угадали? Правильно. Это "Мерседес". “Ну и что?”, – спросит мой взыскательный читатель. “А и ничего!”, – отвечу я, и буду прав: все равно "Мерседесы" в нашу страну официально не поставляются, а, судя по явным проблемам на производстве, цена их скоро взлетит вообще до каких-то страшных цифр. Поэтому что? Правильно: осваиваем китайский автопром.

Радует, что за последние десять лет тот самый автопром в Поднебесной сделал несколько широченных шагов в сторону светлого будущего, а в сегменте электромобилей вообще оставил многих конкурентов в стремительно удаляющемся клубящемся пылевом облаке в зеркале заднего вида. Вернемся, все же, от словесной эквилибристики к салону Bestune T77. Салон в целом удобен. Сиденья комфортные, и очень современно смотрятся. Человеку большой комплекции может быть тесновато, особенно из-за жестких боковых саппортов, но мои 170 см здесь чувствовали себя абсолютно вольготно.

И даже небольшая ложка дегтя в виде отсутствия регулировки выноса руля (как без нее-то?) и однозонный климат-контроль (а зачем эгоисту больше?) не перевешивает наличие умного круиз-контроля и других ассистентов водителя, 3D обзора при парковке и весьма приличном звуке, о котором я расскажу еще чуть позже.

КАК ЕДЕТ:

На официальных сайтах время разгона скромно умалчивается, но в сторонних источниках удалось найти цифру в 9,7 секунды. В принципе не так уж и плохо. 160 лошадиных сил, полуторалитровый бензиновый двигатель и передний привод. Коробка – семиступенчатый робот – в комплектации Prestige слегка подтупливает при переключениях, но на прием “тапку в пол” отвечает очень резво. Разгон с нуля до 60 вообще происходит очень бодро, после чего, ближе к 80 км/ч аппарат предсказуемо скисает. Впрочем, даже на скоростях выше сотни, благодаря хорошо настроенной подвеске, машина ведет себя очень стабильно и предсказуемо. Небольшие неровности подвеска “сглатывает” легко и просто, но лежачие полицейские, и подобные препятствия ощущаются в салоне очень явно. Не для бездорожья машина, это точно.

Шумоизоляция в автомобиле на высоте. Звук мотора, окружающие машины, шум трения шин об асфальт – все это практически не проникает в салон, позволяя негромко разговаривать с пассажиром и отлично все слышать.

КАК ЗВУЧИТ:

Очень хорошая читаемость, точные басы и приличное звуковое давление. В режиме заводских настроек звучит отвратно, кстати, но в интерфейсе куча регулировок, с помощью которых можно привести звучание в состояние близкое к идеальному (ну или очень-очень хорошему).

Первый вариант – включить автоматическую обработку звука, она выдает объемную сцену, которая меня почти устроила. Второе – поставить классическую “яму” вручную на эквалайзере.

КАК ГИТАРА:

Инструмент разместился в багажнике идеально, с запасом. Объем багажника 375 л, или 1525, если сложить задние сиденья. Под полом расположены инструменты для замены колеса и докатка. Не хватает доводчика для автоматического закрытия багажника (как-то я уже привык к этой опции), но руками тоже иногда надо работать, правда?

ВЫВОДЫ:

Автомобиль мне в целом понравился. Чуть-чуть бы уточнить алгоритмы работы АКПП – это наверно единственная ложка дегтя, с учетом ценового сегмента. Куча ассистентов вождения, удобный салон и хорошая шумоизоляция, что еще может быть нужно для городского автомобиля?

Начальная цена с ручной коробкой – 2 174 000 рублей* иииии, внимательно заглянув на сайт, мы обнаруживаем, что эта цена является а) рекомендованной, б) с учетом всех скидок, которые учитывают (приготовились!) сдачу другого автомобиля в trade-in. Без этих скидок начальная комплектация с ручной коробкой будет стоить 2 864 000 рублей. Чувствуете разницу? Поэтому читать мелкий шрифт (и уж тем более сноски под “звездочкой”) в наше время нужно обязательно.