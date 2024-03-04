Omoda S5 GT: Пора заняться спортом!

Спортивная версия дизайнерского седана от китайского производителя. Что сделали с двигателем? Как изменился салон? Что с имитацией выхлопа, в конце концов? Давайте посмотрим!



КАК ВЫГЛЯДИТ:



Передняя часть машины переработана по сравнению с “гражданской” версией S5 полностью. Шестиугольная решетка уступила место Х-образной, которая, хоть и вызывает ассоциации с Lexus, но смотрится очень уместно и колоритно. Когда сравниваешь выражение “лица” S5 и S5 GT, ощущение как будто рядом с травоядным поставили хищника. Фары стали уже, изменили свой рисунок и к ним добавились противотуманки.

Обе машины прекрасно смотрятся на семнадцатых дисках, но в GT версии добавились оранжевые тормозные саппорта - главная заявка на спорт, кстати.

В задней части горизонтальный патрубок выхлопа заменился на двойной с каждой стороны. Если помните, в S5 версии красивый выхлоп с двух сторон был имитацией, а реальная труба дышала в пол. Получив на тест GT версию, первое что я сделал – практически нырнул под машину, чтобы посмотреть как ситуация обстоит здесь. И почти не удивился: картина абсолютно та же. Насадка декоративная, а выхлоп смотрит в асфальт.

КАК ВНУТРИ:

В салоне тоже есть пара принципиальных изменений. Первым делом в глаза бросается спортивный оранжевый акцент на сиденьях, консоли и дефлекторах вентиляции. С такими претензиями на спорт автомобиль должен хорошо ехать, да? К этому мы еще вернемся. А пока любуемся приборной панелью и экраном бортовой системы, объединенными в единым блок. В S5 они разделены, и медиаэкран находится чуть ниже. Какое решение является более эргономичным и красивым, судить не берусь: мне нравилось и так, и так.

Посадка замечаний не вызывает. Сиденья отлично регулируются, и посадка в них очень удобная. Сразу вспоминаешь, что GT это на самом деле не про спорт, а про путешествия на дальние расстояния. Gran Tourismo, все-таки.

КАК ЕДЕТ:

При небольшой разнице в мощности (у GT 150 сил против 147 у S5), есть и более существенные различия, в том числе и в характере езды. Разгон до ста километров в час на две с лишним секунды быстрее (7,5 против 9,7!). А семь с половиной секунд это уже о чем-то, кстати. Коробка с вариатора поменялась на семиступенчатую роботизированную, и от этого ездовые характеристики только улучшились.

С точки зрения комплектации, подвеска абсолютно та же, но вот настройки поменялись, и, несмотря на более спортивный облик GT, движение здесь ощущается мягче. Собственно, это и отвечает концепции: попробуйте проехать тысячу километров на жесткой “табуретке”, заточенной на резкие старты со светофоров. При этом управляемость отличная и руль вполне информативен, если ездить в спортивном режиме.

КАК ЗВУЧИТ:

Как и младший брат, Omoda S5 GT звучит, в принципе, неплохо, но очень громко здесь не сделаешь: система не позволяет. Поэтому обходится без хрипа динамиков и перегруза. Хотя с учетом не такой хорошей шумоизоляции, как хотелось бы, музыка погромче здесь бы не помешала.

КАК ГИТАРА:

Здесь никаких изменений не случилось, и гитара как помещалась, так и помещается в просторный багажник этого автомобиля. Впрочем, специальная ручка для закрывания багажнике тоже не появилась, а значит, продолжаем пачкать ладошки.

ВЫВОДЫ:

В целом машина получилась симпатичная, и весь этот “джитишный” лоск вполне себе оправдан. Более интересная динамика, улучшенный экстерьер и переработанная начинка – стоит ли это разницы в шестьсот без малого тысяч рублей, решать исключительно вам. Но я думаю, что стоит.