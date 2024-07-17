Voyah Dream: Мечтать не вредно

Китайский минивэн с гибридным двигателем. Представительский автомобиль или все же семейный? Давайте разберемся.



КАК ВЫГЛЯДИТ:



Длиной почти пять с половиной метров, этот автомобиль очень внушительно смотрится на дороге. Фары, с учетом современных трендов, даже широковаты (хотя смотрятся гармонично), и нельзя не обратить внимание на плечевую линию, плавно изогнутую, поддерживающую силуэт крыши автомобиля. Совмещенные ручки задней и передней дверей дерзко вызывают ассоциацию с Роллс-Ройсом, обратили внимание?

Внушительная колесная база 3200 и низкая посадка (это, правда, благодаря пневматической подвеске, автоматически встающей в парковочный режим) – воплощенная устойчивость. Возникает ощущение, что автомобиль прилип к асфальту, и никакими силами его не раскачать. Впрочем, об этом чуть позже.

Дизайн задней части автомобиля кажется вполне обычным на первый взгляд, однако сами фары украшены “алмазной крошкой”, что выглядит ну очень престижно. Впервые я такой прием увидел на мерседесах S класса, кстати, и вот теперь здесь.

В общем, на вопрос “представительский ли это автомобиль” внешний вид Voyah Dream смело отвечает “ДА!”.

КАК ВНУТРИ:

Мне довелось покататься на двух вариантах автомобиля: с белым салоном и с цветом “крем-брюле”. И если первый выглядит дороже, то второй, конечно же, практичнее. И вы согласитесь со мной, если вам придется отправлять автомобиль на химчистку салона каждый раз, когда на подголовник неудачно сядет муха.

Но давайте к хорошему: в Voyah Dream три ряда сидений. Первый водительский, второй представительский, третий запасной. Поясняю: третий ряд функционален если второй не отодвинут максимально назад, ибо в этом случае на третьем ряду просто нет места для ног. Не мало, а нет совсем. Впрочем, даже подвинутый максимально вперед, второй ряд удобен. Два раздельных кресла с обогревом, вентиляцией сидений и спинок и даже массажем (на передних креслах, кстати, массажа нет). Все регулировки кроме продольной (вперед-назад) электрические, и при желании можно поднять мягкую подставку для ног. Все для человека!

Автомобиль оборудован пневмоподвеской, и опускается при парковке, чтобы сделать посадку максимально удобной. Двери закрываются нажатием на кнопку, и управление, разумеется, продублировано у водителя, как физическими кнопками, так и через интерфейс бортового компьютера. Места навалом, света много, материалы отделки приятнейшие. Это о хорошем.

Теперь ложка дегтя. Управление медиафункциями на заднем сиденье отсутствует как класс. Громче-тише в салоне может сделать либо водитель, либо передний пассажир, у которого есть дублирующий третий экран. Громкая связь тоже работает исключительно на водителя, и с заднего сиденья по ней разговаривать неудобно. Переключать блютус каждый раз, когда тебе позвонили, пока ты слушаешь музыку, дико неудобно. Сзади можно только отрегулировать температуру.

На водительском сиденье очень комфортно: обзор высокий, кресло удобное. Хорошая шумоизоляция позволяет разговаривать с пассажирами, не повышая голос, даже на высокой скорости, что, кстати, очень хороший показатель дорогого автомобиля, если даже не принимать во внимание роскошный салон.

КАК ЕДЕТ:

На дороге Voyah Dream держится очень стабильно и надежно: сказывается размещенная в нижней части машины батарея. При этом разгон до сотни за 6,6 секунды – для минивэна показатель весьма и весьма достойный. Реакция на нажатие педали мгновенная: ”Дрим” оборудован двумя электродвигателями и одним турбированным бензиновым. Максимальная заявленная скорость 200 км/ч, но в силу того, что это все-таки микроавтобус, особо геройствовать не хочется.

Как и в других автомобилях линейки, здесь присутствуют все навороченные ассистенты вождения, включая активный круиз-контроль, 3-д парковку, отслеживание других автомобилей в потоке и так далее.

КАК ЗВУЧИТ:

Звук – пожалуй, самое большое разочарование этого автомобиля. На максимальном уровне (30) звуковое давление очень скромное, и к тому же срабатывается защита от перегрузки акустики (ну какая перегрузка, я вас умоляю), вместе с падением громкости, звук становится ватным и малоразборчивым.

КАК ГИТАРА:

Багажник у Dream весьма вместительный, особенно с учетом наличия третьего ряда сидений. Ширина кузова и высота багажника позволяют разместить груз с довольно внушительными габаритами. Изначальный объем багажника – 427 литров, со сложенными задними сиденьями - 1263, почти в три раза больше.

ВЫВОДЫ:

Voyah Dream автомобиль абсолютно нового поколения, который уже очень прочно, судя по частым встречам на дорогах столицы, занял место на российском рынке. Наличие некоторых функциональных особенностей, как отсутствие регулировки медиа и громкой связи с заднего сиденья, все же недостаточно, чтобы испортить впечатление от Dream как представительского класса: уж больно красив и удобен этот автомобиль.

Две машины из линейки протестированы, остался седан Passion. Вернемся к нему, как только появится возможность.

Удачи на дорогах!