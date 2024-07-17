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Среда 17 июля

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Voyah Dream: Мечтать не вредно

Voyah Dream: Мечтать не вредно
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Родион Газманов

Родион Газманов

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом

Китайский минивэн с гибридным двигателем. Представительский автомобиль или все же семейный? Давайте разберемся.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Длиной почти пять с половиной метров, этот автомобиль очень внушительно смотрится на дороге. Фары, с учетом современных трендов, даже широковаты (хотя смотрятся гармонично), и нельзя не обратить внимание на плечевую линию, плавно изогнутую, поддерживающую силуэт крыши автомобиля. Совмещенные ручки задней и передней дверей дерзко вызывают ассоциацию с Роллс-Ройсом, обратили внимание?

Фото: Родион Газманов

Внушительная колесная база 3200 и низкая посадка (это, правда, благодаря пневматической подвеске, автоматически встающей в парковочный режим) – воплощенная устойчивость. Возникает ощущение, что автомобиль прилип к асфальту, и никакими силами его не раскачать. Впрочем, об этом чуть позже.

Фото: Родион Газманов

Дизайн задней части автомобиля кажется вполне обычным на первый взгляд, однако сами фары украшены “алмазной крошкой”, что выглядит ну очень престижно. Впервые я такой прием увидел на мерседесах S класса, кстати, и вот теперь здесь.

В общем, на вопрос “представительский ли это автомобиль” внешний вид Voyah Dream смело отвечает “ДА!”.

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ:

Мне довелось покататься на двух вариантах автомобиля: с белым салоном и с цветом “крем-брюле”. И если первый выглядит дороже, то второй, конечно же, практичнее. И вы согласитесь со мной, если вам придется отправлять автомобиль на химчистку салона каждый раз, когда на подголовник неудачно сядет муха.

Но давайте к хорошему: в Voyah Dream три ряда сидений. Первый водительский, второй представительский, третий запасной. Поясняю: третий ряд функционален если второй не отодвинут максимально назад, ибо в этом случае на третьем ряду просто нет места для ног. Не мало, а нет совсем. Впрочем, даже подвинутый максимально вперед, второй ряд удобен. Два раздельных кресла с обогревом, вентиляцией сидений и спинок и даже массажем (на передних креслах, кстати, массажа нет). Все регулировки кроме продольной (вперед-назад) электрические, и при желании можно поднять мягкую подставку для ног. Все для человека!

Фото: Родион Газманов

Автомобиль оборудован пневмоподвеской, и опускается при парковке, чтобы сделать посадку максимально удобной. Двери закрываются нажатием на кнопку, и управление, разумеется, продублировано у водителя, как физическими кнопками, так и через интерфейс бортового компьютера. Места навалом, света много, материалы отделки приятнейшие. Это о хорошем.

Теперь ложка дегтя. Управление медиафункциями на заднем сиденье отсутствует как класс. Громче-тише в салоне может сделать либо водитель, либо передний пассажир, у которого есть дублирующий третий экран. Громкая связь тоже работает исключительно на водителя, и с заднего сиденья по ней разговаривать неудобно. Переключать блютус каждый раз, когда тебе позвонили, пока ты слушаешь музыку, дико неудобно. Сзади можно только отрегулировать температуру.

Фото: Родион Газманов

На водительском сиденье очень комфортно: обзор высокий, кресло удобное. Хорошая шумоизоляция позволяет разговаривать с пассажирами, не повышая голос, даже на высокой скорости, что, кстати, очень хороший показатель дорогого автомобиля, если даже не принимать во внимание роскошный салон.

КАК ЕДЕТ:

На дороге Voyah Dream держится очень стабильно и надежно: сказывается размещенная в нижней части машины батарея. При этом разгон до сотни за 6,6 секунды – для минивэна показатель весьма и весьма достойный. Реакция на нажатие педали мгновенная: ”Дрим” оборудован двумя электродвигателями и одним турбированным бензиновым. Максимальная заявленная скорость 200 км/ч, но в силу того, что это все-таки микроавтобус, особо геройствовать не хочется.

Фото: Родион Газманов

Как и в других автомобилях линейки, здесь присутствуют все навороченные ассистенты вождения, включая активный круиз-контроль, 3-д парковку, отслеживание других автомобилей в потоке и так далее.

КАК ЗВУЧИТ:

Звук – пожалуй, самое большое разочарование этого автомобиля. На максимальном уровне (30) звуковое давление очень скромное, и к тому же срабатывается защита от перегрузки акустики (ну какая перегрузка, я вас умоляю), вместе с падением громкости, звук становится ватным и малоразборчивым.

КАК ГИТАРА:

Фото: Родион Газманов

Багажник у Dream весьма вместительный, особенно с учетом наличия третьего ряда сидений. Ширина кузова и высота багажника позволяют разместить груз с довольно внушительными габаритами. Изначальный объем багажника – 427 литров, со сложенными задними сиденьями - 1263, почти в три раза больше.

ВЫВОДЫ:

Voyah Dream автомобиль абсолютно нового поколения, который уже очень прочно, судя по частым встречам на дорогах столицы, занял место на российском рынке. Наличие некоторых функциональных особенностей, как отсутствие регулировки медиа и громкой связи с заднего сиденья, все же недостаточно, чтобы испортить впечатление от Dream как представительского класса: уж больно красив и удобен этот автомобиль.

Две машины из линейки протестированы, остался седан Passion. Вернемся к нему, как только появится возможность.
Удачи на дорогах!

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17 июля 2024, 11:49
Фото: Родион Газманов
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Omoda S5 GT: Пора заняться спортом!

Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов

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