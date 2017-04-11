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Шурыгиной грозит смертельная опасность

Диана Шурыгина. Фото: кадр youtube.com
К обсуждению состояния здоровья Дианы Шурыгиной подключается все больше специалистов. Эксперт в области психиатрии считает, что студентке из Ульяновска даже могла угрожать смертельная опасность.
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11 апреля стало известно, что Диана попала в больницу, и отправила ее туда мать. Родительница скандально известной звезды шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" обеспокоена нестабильным психическим состоянием своего ребенка. По последним сведениям, Шурыгину уже осмотрели невропатолог и психиатр. Лечение может занять два месяца.

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

Журналисты связались с психиатром Елены Лосевой, специализирующейся на детских и подростковых заболеваниях, чтобы узнать, какое будущее ждет студентку, ставшую жертвой изнасилования.

"Мне не известен точный диагноз Дианы, но могу предположить, что у девушки тяжелая форма депрессии, а также, скорее всего, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Не исключаю, что мама Дианы могла заметить в поведении дочери даже какие-то суицидальные реакции, именно поэтому она и решилась положить дочь на обследование в психиатрическую клинику", – поделилась своими соображениями врач.

По мнению психиатра, у Шурыгиной-старшей была серьезная причина отдать своего ребенка в больницу. "Если мать пошла на это, значит, на ее взгляд, дочери угрожала серьезная, возможно и смертельная опасность", – констатировала Лосева.

По словам эксперта, изнасилование – это серьезнейшая психическая травма, особенно для девушки. После него далеко не все могут справиться со стрессом без помощи специалистов. "У многих состояние через год после происшествия становится даже хуже, чем сразу после него, это и есть ПТСР. К тому же, всего лишь за один год Диана столкнулась не только с надругательством над собой, но и с внезапно обрушившийся на нее известностью, а затем и с травлей общества, угрозами в свой адрес и в адрес своей семьи", – цитирует Елену сайт "Московский Комсомолец".

Примечательно, что сразу после эфиров "Пусть говорят" интерес к Диане был повышенный. Окружающие не давали прохода Шурыгиным и просили о совместном селфи, а журналисты изводили семью звонками. Теперь же публика подзабыла про студентку, что могло усугубить ее самочувствие.

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Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555)

"Скорее всего, в последнее время градус популярности Дианы начал заметно снижаться, девушка стала больше оставаться наедине с собой, это и стало последним ударом для расшатанной психики. Думаю, что сейчас состояние девушки уже весьма запущено, поэтому ее лечение может растянуться на долгий срок, после выхода из клиники ей придется принимать препараты и ходить на прием к врачам", – резюмировала психиатр.

 

Как писали Dni.Ru, 17-летняя Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу Андрея Малахова жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.

Большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на Диану. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования девушка ведет себя слишком раскованно. Теперь в этом вопросе будут разбираться профессионалы в области психиатрии.

Автор: Иннокентий Звездинский11 апреля 2017, 20:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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