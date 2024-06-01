Rising F7: где подвох?

Электрический китайский седан с запасом хода 576 километров, разгоном за 3,7 секунды и стоимостью от 4,5 миллионов рублей. Но не может же все быть идеальным, да? Давайте искать недостатки!



КАК ВЫГЛЯДИТ:

Стильно. Обычно, какая бы ни была оригинальная машина на обзоре, всегда можно провести параллели с другими марками. В этом случае искать похожие элементы даже не хочется: настолько целостно выполнен дизайн Rising F7. Узкие фары, низкая посадка, очень аэродинамичный силуэт (не забываем, что это особенно важно в электрической машине). На капоте ярко светится эмблема Rising, но я всем говорю, что это от слова Rodion. Многие верят.

Сзади непривычно узкая полоска фар и тот же символ R, горящий ярко красным. Красиво? Красиво. Два вентиляционных отверстия для охлаждения тормозов (ну а как вы хотели с таким-то разгоном?) и аккуратный изгиб двери багажника, намекающий на антикрыло. Разглядывая автомобиль сбоку, обратите внимание на горизонтальную линию проходящую от фар до задних фонарей, которая опадает и снова поднимается в середине машины. Интересное и красивое решение.

В целом облик у автомобиля очень спортивный и многообещающий. Красные саппорта, зализанные формы, убирающиеся в кузов дверные ручки. Все это говорит о том, что водить этот автомобиль будет как минимум интересно.

КАК ВНУТРИ:

Салон Rising F7 роскошен. Алькантара, натуральная кожа при подчеркнуто строгом стиле выглядят очень дорого. Три дисплея (один для пассажира), управление медиа, климатом, и другими функциями с задних сидений, отдельные динамики для водителя, встроенные в подголовник – все это показатель ультрасовременного автомобиля.

Сенсорный экран очень точный и отзывчивый, без задержке в работе интерфейса. Бортовой компьютер, судя по всему, поддерживает установку дополнительных приложений для расширения функционала, но, по всей видимости, русская версия урезана. Яндекс-навигатор стоит – и то уже хорошо. Важно: чтобы он заработал, вам придется раздать интернет с телефона, так как сим-карты на данный момент поддерживаются только китайские (разводит руками).

В тот же момент упирается мой вопрос про управление автомобилем с приложения. Вроде как функция есть, но в наших широтах не работает.

Ах да, я совсем забыл про панорамную крышу. С задних сидений вид просто космический, особенно в летнюю звездную ночь.

Отдельный комплимент шумоизоляции. Сдвоенные безрамные стекла и проработанный в плане шумоподавления салон дает возможность разговаривать а скорости 130-140 километров в час, особенно не повышая тона. Обогрев, вентиляция и массаж установлены на все сиденья, и даже сзади. Это дает весомый аргумент в пользу того, что автомобиль может быть представительским, вдобавок к возможности подвинуть и сложить переднее пассажирское сиденье при помощи экрана сзади. Без этого, кстати, места не так много даже по моим меркам.

КАК ЕДЕТ:

Ребята, это улет. Во всех смыслах этого слова. Из всех электрокаров, на которых мне доводилось ездить (впрочем, даже из всех автомобилей в принципе), этот один из самых быстрых. Три и семь десятых секунды это вам не шутки. В сиденье вжимает будь здоров, и, что характерно для двигателей на электрической тяге, утопив педаль газа в пол на скорости 80 км/ч, получаешь практически такое же ускорение, как и с нуля со светофора.

Подвеска настроена изумительно, и при спокойном отношении к дорожным неровностям, этот автомобиль в поворотах превращается в настоящий спорткар, с очень острой реакцией и предсказуемым поведением. На выходе из поворота, стоит притопить газ, машину очень приятно подсносит. М-м-м, азарт!

Все возможные ассистенты водителя здесь стоят, включая адаптивный круиз-контроль и автоматическую парковку по разметке. Во время дождя, впрочем, разметку автомобиль может потерять, так что в режиме автопилота перебираться на заднее сиденье – не самая лучшая мысль. Подумайте еще.

С запасом хода, конечно же, как всегда наврали. Наверно где-то в идеальном мире сферического вакуума этот автомобиль пройдет заявленные 600 км на одной зарядке, но у меня примерный практический запас хода вылился в 350 километров (хотя – да, везде, где можно было разгоняться и ехать быстро, я разгонялся и ехал быстро, что не соответствует бережному отношению к батарейке).

В автомобиле присутствует три режима езды. Infinie (он же бесконечный, он же стандартный), Eco (когда машина превращается в такой овощ, что ездить на ней становится неинтересно) и Snow (когда на улице выпадает снег, и сильно крутить колеса, тем самым теряя сцепление, не самая лучшая идея.

Так или иначе, разница в запасе хода меня не очень сильно расстроила, ибо на длинные дистанции езжу крайне редко, и никогда на собственной машине. По городу же накрутить двести километров за сутки для меня уже редкость.

КАК ЗВУЧИТ:

Преисполнившись восторгом, видимо, я уже ожидал от аудиосистемы Rising F7 каких-то запредельных чудес, и в итоге был слегка разочарован. Здесь есть куча умных алгоритмов по формированию центра сцены в разных частях салона (для водителя, пассажира или всех), здесь присутствуют несколько вариантов расшифровки объемного звука (но в музыкальной части ни один из них не звучит). И, наконец, тут есть возможность настроить эквалайзер вручную (чем я и воспользовался).

Освежите слегка верх и середину. А низы трогать не нужно. С ними здесь точно все в порядке.

Как я уже говорил, в тихом режиме, когда, например, сзади кто-то спит, звук можно выводить исключительно в динамики, расположенные в подполковнике кресла водителя. И, кстати, с этой функцией я сталкиваюсь впервые.

На закуску ложку дегтя: салон периодически дребезжит на низах. Ничего здесь нерешаемого за счет небольшой шумоизоляции нет, но ложка дегтя есть ложка дегтя.

КАК ГИТАРА:

Обещал я не проводить параллелей, но один раз все же можно. Конфигурация длинного продолговатого багажника напомнила мне Audi A7. И ничего плохого в этом нет, так как в вытянутый слегка багажник гитара уместилась без проблем и хлопот.

ВЫВОДЫ:

Если честно, уже вторую неделю думаю о том, что эту машину неплохо было бы и купить. Останавливает то, что я не знаю как будет вести себя аккумуляторная батарея в наших широтах и когда наконец разблокируют все функции, чтобы можно было полноценно вкусить технологий двадцать первого века.

Во всех иных отношениях это первая, на мой взгляд, китайская машина, которая стоит ощутимо дешевле, чем я предполагал, когда брал ее на тест-драйв.