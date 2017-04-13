Малахов попал в психбольницу к Шурыгиной

Андрей Малахов отправился в психбольницу навестить Диану Шурыгину. Ведущий скандально известного шоу "Пусть говорят" принес захворавшей студентке подарок.

Папарацци сфотографировали шоумена с букетом цветов, белым плюшевым мишкой и коробкой с подарком на подступах к палате Шурыгиной. По информации СМИ, ведущий "Пусть говорят" пробыл у Дианы около получаса, после чего быстро уехал.

Телеведущий явился в психлечебницу не один. Его сопровождали другие сотрудники рейтингового телешоу, в котором нашумевшей истории изнасилованной Шурыгиной выделили четыре эфира в прайм-тайм.



По данным сайта Life.ru, Диана две недели проведет в больнице. Затем в течение двух месяцев девушка будет лечиться амбулаторно. Журналистам удалось выяснить, что звездная пациентка чувствует себя хорошо, регулярно выходит покурить и поговорить по телефону.

Cтудентка из Ульяновска попала в больницу 11 апреля. Интересно, что за помощью к медикам обратилась мама Дианы. Родительница обеспокоена нестабильным психическим состоянием своего ребенка. По последним сведениям, Шурыгину уже осмотрели невропатолог и психиатр.

К слову, ранее Андрей Малахов, как истинный рыцарь, вступился за Шурыгину в перепалке с депутатом Валерием Рашкиным. Парламентарий накинулся на Первый канал из-за программ о Диане, а Андрей пригрозил оппоненту компроматом. "А может сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром?" – прокомментировал Малахов в Twitter сообщение Рашкина, касающееся ток-шоу "Пусть говорят".

А может сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром? https://t.co/x6kbeq6x0A — Андрей Малахов (@a_malahov) 12 апреля 2017 г.

Позже телеведущей рассказал, что у него имеется компромат на депутата. Кроме того, Малахов готов готов опубликовать эти материалы. "Если это действительно так интересно, я могу выложить. Или почитайте сразу на Compromat.ru", – заявил ведущий.

Скандал разгорелся после жалобы Валерия Рашкина в Роскомнадзор на пять выпусков "Пусть говорят" об изнасиловании Дианы Шурыгиной. Ведомство пообещало воздействовать на Первый канал, а депутат поспешил выложить документ Роскомнадзора в публичный доступ.