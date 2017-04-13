Малахов попал в психбольницу к Шурыгиной
Папарацци сфотографировали шоумена с букетом цветов, белым плюшевым мишкой и коробкой с подарком на подступах к палате Шурыгиной. По информации СМИ, ведущий "Пусть говорят" пробыл у Дианы около получаса, после чего быстро уехал.
Телеведущий явился в психлечебницу не один. Его сопровождали другие сотрудники рейтингового телешоу, в котором нашумевшей истории изнасилованной Шурыгиной выделили четыре эфира в прайм-тайм.
По данным сайта Life.ru, Диана две недели проведет в больнице. Затем в течение двух месяцев девушка будет лечиться амбулаторно. Журналистам удалось выяснить, что звездная пациентка чувствует себя хорошо, регулярно выходит покурить и поговорить по телефону.
Cтудентка из Ульяновска попала в больницу 11 апреля. Интересно, что за помощью к медикам обратилась мама Дианы. Родительница обеспокоена нестабильным психическим состоянием своего ребенка. По последним сведениям, Шурыгину уже осмотрели невропатолог и психиатр.
Малахов навестил Диану Шурыгину в психбольнице: https://t.co/BUPznnSvWT pic.twitter.com/07Vb1Kp7qp— Life | Новости (@lifenews_ru) 13 апреля 2017 г.
К слову, ранее Андрей Малахов, как истинный рыцарь, вступился за Шурыгину в перепалке с депутатом Валерием Рашкиным. Парламентарий накинулся на Первый канал из-за программ о Диане, а Андрей пригрозил оппоненту компроматом. "А может сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром?" – прокомментировал Малахов в Twitter сообщение Рашкина, касающееся ток-шоу "Пусть говорят".
А может сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром? https://t.co/x6kbeq6x0A— Андрей Малахов (@a_malahov) 12 апреля 2017 г.
Позже телеведущей рассказал, что у него имеется компромат на депутата. Кроме того, Малахов готов готов опубликовать эти материалы. "Если это действительно так интересно, я могу выложить. Или почитайте сразу на Compromat.ru", – заявил ведущий.
Скандал разгорелся после жалобы Валерия Рашкина в Роскомнадзор на пять выпусков "Пусть говорят" об изнасиловании Дианы Шурыгиной. Ведомство пообещало воздействовать на Первый канал, а депутат поспешил выложить документ Роскомнадзора в публичный доступ.
Точную причину гибели молодого человека установила экспертиза
На то, что питомец не подает признаков жизни, обратил внимание один из водителей
Актриса рассказала о своей роли в новом телепроекте "Анна Каренина. История Вронского"
Ставшая в третий раз мамой певица выглядит роскошно