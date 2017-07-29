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Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

  • Дата рождения: 12 июня 1999
  • Место рождения: Ульяновск
  • Знак зодиака: Близнецы

Диана Шурыгина родилась 12 июня 1999 года в Ульяновске, сейчас она - студентка Ульяновского Профессионально-Педагогического Колледжа.

В возрасте 16 лет она вступила в интимную близость с незнакомым ей ранее 21-летним Сергеем Семеновым. По словам несовершеннолетней девушки, он насильно принудил ее к действиям сексуального характера.

Инцидент произошел 31 марта 2016 года на дне рождения друга Семенова. Диана Шурыгина призналась, что на "вписке" употребляла водку, однако согласия на вступление в интимную близость она не давала.

В декабре 2016 года по факту изнасилования несовершеннолетней Семенов был осужден на восемь лет колонии строгого режима, однако позднее этот срок был сокращен до трех лет и трех месяцев общего режима. Сам юноша категорически отрицает обвинения в свой адрес. По его словам, он вступил с Дианой Шурыгиной в интимную связь по обоюдному согласию.

Родственники Сергея Семенова обратились в программу Андрея Малахова "Пусть говорят", чтобы публично разобраться в этом деле и помочь осужденному юноше. Эфир программы состоялся 31 января 2017 года. История оказалась настолько скандальной, что Диана Шурыгина вместе с семьей еще дважды пришла на телепроект.

По словам изнасилованной девушки, после инцидента она обратилась в полицию, и медики зафиксировали следы принуждения к действиям сексуального характера. Также она рассказала, что в тот же день над ней надругался еще один молодой человек, однако она не уточнила, почему он избежал уголовного преследования.

Большинство гостей телешоу было настроено против Дианы Шурыгиной. Девушка якобы не слишком сильно переживала из-за изнасилования и чересчур открыто рассказывала о произошедшем. Также ей припомнили историю с бывшим бойфрендом Дианы Владиславом Трошиным, осужденным на год заключения условно по той же статье, что и Сергей Семенов.

В социальных сетях появилось множество групп в поддержку как Дианы Шурыгиной, так и Сергея Семенова. Одни утверждают, что родители девушки вымогали деньги у семьи подозреваемого под угрозой возбуждения уголовного дела. Другие требуют прекратить необоснованную травлю жертвы изнасилования.

Впрочем, самой девушке такой "черный пиар" пришелся на руку - она стала популярным блогером. 26 февраля 2017 года девушка приняла участие в благотворительной акции, организованной в офисе социальной сети "ВКонтакте". На мероприятии топовые блогеры страны поддержали Диану и с удовольствием сделали с ней множество совместных фотографий.

На следующий день Диана Шурыгина в соцсети объявила, что кинорежиссер Юрий Спиридонов предложил ей сняться в концовке криминальной драмы "Егор Шилов". Однако через некоторое время эта запись была удалена.

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