Geely Emgrand – конкурент Volkswagen или Vesta?

Этот автомобиль, по задумке маркетологов, похоже собрался потеснить многих других. Бюджетный седан с традиционно большим количеством технологических фишек и приспособлений бодро зашел на российский рынок.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Сравнение автомобилей Geely с Volvo уже давно не новость: вы только посмотрите хотя бы на решетку радиатора, но тут есть и много других ассоциаций. А что вы хотите? В музыке всего семь нот, да и пространство автомобильного дизайна – тесный маленький клуб, где все стараются себя вести в рамках уже проторенных путей. Ошибка и непопадание во вкусы потребителя здесь могут обойтись очень дорого.

Но даже в этом консерватизме, где горизонтальные и диагональные линии украшают боковую часть автомобиля, анфас получилось просто любо-дорого. Узнаваемая (теперь уже по линейке Geely, конечно же) решетка подчеркнута спортивными воздухозаборниками и узкой горизонтальной решеткой снизу. Как по мне, это очень красиво и стильно.

На корме ничего нового и неожиданного нет, но вот рисунок оптики мне понравился. А еще десять баллов Гриффиндору (точнее, дизайнеру) за честность: с фальшь-накладками связываться не стали, а просто честно направили выхлоп в пол. Из заднего бампера вообще ничего не торчит. Может, и к лучшему.

КАК ВНУТРИ:

Для своей цены салон не просто красивый, а даже нарядный. Поперек торпедо привычно расположился горизонтальный дефлектор. Почему привычно? На это я уже успел насмотреться как в автомобилях VW, так и в Ауди. Не могу сказать, что решение плохое, но ассоциации четкие.

В максимальной комплектации все очень стильно: сиденья, покрытые искусственной кожей (и руль тоже, кстати), два экрана (в версиях попроще приборная панель со стрелками), большая и удобная рукоятка переключения передач (кстати, в горизонтальном исполнении я ее впервые увидел тоже в Ауди. Так, к слову). Некоторые обзорщики жаловались на слишком широкий тоннель между пассажиром и водителем, но мне с моим ростом все было как раз.

Сиденья регулируются электронно, руль придется подвигать руками, но согласитесь, что если все правильно настроить, то это придется сделать один раз за все время владения машиной. К тому же, регулировка не только наклона, но и выноса, что в этом ценовом классе встречается не всегда.

Большая часть функций убрана в интерфейс бортового компьютера, что не очень хорошо: для того, например, чтобы включить обогрев сидений, нужно дождаться пока “проснется” интерфейс, и дальше озябшими пальцами натыкать себе подогрев. А вот управление климатом осталось на своем месте, хотя и раздельно регулировать температуру для водителя и пассажира нельзя. Эгоизм водителя, дорогие друзья, в чистом проявлении!

Кстати, режим движения закапывать в тач-интерфейс тоже так себе идея. Потому что вот этой функцией пользуешься чуть ли не чаще, чем климатом.

Датчики давления в шинах присутствуют теперь почти во всех китайских машинах, и Emgrand приятно не стал исключением.

На задних сиденьях удобно и довольно просторно. Если вас везет не Николай Валуев, ваши уши не будут закрыты коленками. А если все-таки Валуев, то обращать внимание на такие мелочи как теснота, в этой ситуации мелочно и недостойно.

Шумоизоляция соответствует классу. Не отсутствует в принципе, но соответствует, если вы понимаете о чем я.

Под финал отметим наличие специальной полки для сотового телефона. Вот это забота!..

КАК ЕДЕТ:

Моя тестовая машина была на шестиступенчатом автомате, а 122-сильный двигатель работает довольно резво. По ТТХ автомобиль должен разгоняться за 12,6 секунд (на механике 12,9), но по моим ощущениям динамики здесь даже больше.

Подвеска довольно упругая, и легко справляется с неровностями асфальта на трассах. А вот с лежачими полицейскими я был бы поосторожнее: даже на небольшой скорости амплитуда и звуки преодоления этих препятствий заставляет испытать некоторую жалость к машине.

Рулится автомобиль, кстати, хорошо. Маневры точные, отзывчивость руля для данного ценового сегмента очень приятно удивляет.

КАК ЗВУЧИТ:

Каких-то феноменальных приятностей я от акустики не ожидал, поэтому Emgrand порадовал приятным звучанием, правда на небольшой громкости. шестиполосный эквалайзер не так точно работает, но помогает поправить звуковую картинку на ваш вкус.

Эквалайзеры из шести полос вы уже видели, поэтому посмотрите лучше как интуитивно здесь собрано меню настроек. Люк, кстати, тоже открывается с сенсорного экрана.

КАК ГИТАРА:

Инструмент разместился в багажнике на "ура", и даже место осталось для кучи всего полезного. 500 литров это вам не шутка, да и ширина багажника позволила положить инструмент поперек без необходимости искать углубления и ниши, чтобы гитара поместилась.

ВЫВОДЫ:

Недорогой автомобиль с кучей приятных фишек очень хорошо нацелен на наш рынок. Несмотря на то, что я уже серьезно избалован комфортом и технологиями, мне машина понравилась. А вам?