Рудковская оставила новорожденного сына с собаками: Так нельзя!

Недавно Яна Рудковская впервые показала лицо своего маленького сына и рассказала о деталях его появления на свет. Теперь кадры с малышом периодически появляются в личном блоге продюсера.

На видео Арсений сидит на кровати, а около него резвятся маленькие собаки звезды. Сперва мальчик просто смотрит на них, но затем начинает пытаться погладить. В конце один из питомцев запрыгивает на руки к ребенку и начинает лизать его. Яну Рудковскую крайне умилила сцена.

Однако многие пользователи просто испугались за ребенка. Им показалось, что он сидит на самом краю и может упасть. Некоторые также указали, что малышу слишком рано так близко контактировать с животными, так как это может быть опасно для его здоровья. "Так нельзя!", "Яна, он же маленький, а микробы", "Господи, сейчас свалится с кровати", "Фу! Они же не только его облизывают", – комментировали подписчики.