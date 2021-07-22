"Это преступление!": Рудковская влезла в скандал с избиением малолетнего сына Пьехи

Накануне сына Стаса Пьехи доставили в больницу. У мальчика обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также несколько серьезных ушибов.

Громкая история не оставила равнодушным никого. Семилетний Петя дружил с сыном обвиняемой женщины. Однако в какой-то момента она решила, что дети не должны общаться, о чем открыто заявила ребенку. Мальчик расстроился и проткнул надувной бассейн друга. Его мама пришла в ярость и толкнула малыша. Он упал и ударился головой.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поддержали семью. Они отметили, что поведение взрослой женщины совершенно недопустимо, и она должна быть наказана по закону. К ним присоединилась и Яна Рудковская. Продюсер возмущена ситуацией.

Она подчеркнула, что Стас Пьеха – хороший человек, который много помогает детям. Знаменитость поддержала родителей мальчика и указала, что для нее непонятны мотивы взрослого человека, который может поднять руку на ребенка. "Дикость", – заявила Яна, отметив, что у нее есть множество вопросов к Ирине Безбородовой. По ее мнению, она должна быть наказана за проступок. "Это преступление", – сказала звезда.

Яна Рудковская надеется, что ребенок не сильно пострадал и страшная ситуация не отразится на нем впоследствии. Она верит, что женщину должны наказать, чтобы другим "неповадно было". Продюсер не понимает, по какой причине Ирина не обсудила все материальные вопросы с мамой Пети.

