Счастливая Рудковская объявила о пополнении в семье: Это девочка

Несколько недель назад в семье Яны Рудковской случилась беда. Скончался любимый питомец семьи, шпиц по кличке Панчо. Собака тяжело болела.

К питомцу была сильно привязана и сама знаменитость, и ее наследники. Она крайне переживала, как же дети будут жить без собаки, поэтому, видимо, решение было принято достаточно быстро. Накануне стало известно о пополнении в звездной семье.

Яна Рудковская опубликовала новое видео в "историях" своего "Инстаграма". На кадрах можно увидеть крохотного щенка, осваивающегося в кровати. Девочку по имени Мотя с радостью гладят две пары любящих рук. Евгений Плющенко за кадром приговаривает, что имя очень подходит новой собаке.

Продюсер не стала изменять себе и приобрела щенка породы шпиц. Сама она несколько раз говорила, что именно такие питомцы являются отличными компаньонами для своих хозяев, а также с радостью заботятся о маленьких детях. Напомним, сейчас в особняке знаменитости живет восьмилетний Александр, более известный как Гном Гномыч, а также десятимесячный Арсений. Лицо своего маленького сына, рожденного от суррогатной матери, звезда показала лишь на днях. До этого все детали держались в строжайшей тайне.

Известно, что, помимо нового питомца, в доме звездной пары живет еще один шпиц по кличке Уголек, а также чихуахуа Фифа. Загородный дом Яны Рудковской охраняют и несколько крупных собак, но к ним детей не подпускают.

