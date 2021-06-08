"С головой не дружит!": закатившая истерику звезда "Дома-2" взбесила россиян

Зрители "Дома-2" стали свидетелями очередной ссоры Анны Брянской и Алексея Адеева.

В инстаграм-аккаунте "Дома-2" появилось новое видео, на котором запечатлен эпизод ссоры между участниками популярного проекта. Ироничный Адеев решил снять короткометражку о перемещении своей разъяренной подруги вместе с ее чемоданами. Судя по ролику, у мужчины происходящее вызывает смех и он нещадно подтрунивает над женщиной. Анна Брянская в свою очередь совершенно не разделяет юмора мужчины, кричит, требует вернуть ее чемоданы и даже предлагает расстаться на этой печальной ноте.

Поклонники реалити после увиденного разделились во мнениях. Одних буквально взбесило истеричное поведение Анны. Фолловеры написали:

"Брянская любит быть втоптаной в дерьмо, ей это по кайфу" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Брянская с головой не дружит!", "Аня веди себя хотябы достойно, как полагает девушке", "Одних дураков и лаботрясов притащили на дом2. Позор телевидению".



Другие фолловеры поддержали Алексея, отметив, что он юморист, а его девушка совсем не понимает юмора. Третьи же и вовсе решили, что у обоих участников проблемы с головой.

Накануне Анна Брянская рассказала своим подписчикам, что Алексей Адеев не поддержал ее на финале важного конкурса, а вместо этого напился с подачи другого участника проекта.