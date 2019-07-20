"Алкоботы": позорное возвращение звезд "Дома-2" с вечеринки попало на видео

На проект красотки приехали только под утро. Эпичное возвращение блудных дочерей "Дома-2" попало в анонс следующего выпуска.
Первой на территорию вваливается Брянская, за ней медленно ковыляет Якуб. Анна заявляет подруге, что ее платье претерпело некоторые изменения – разошлось по шву на спине. По словам звезды телестройки, получившаяся дырка – это смелое дизайнерское решение.
Дефилируя по щебенке, Анна и Анастасия пытаются удерживать равновесие на высоких каблуках. Красоток постоянно сносит - то в право, то в лево. Кое-как они добираются до общего дома.
Поклонники шоу "Дом-2", ознакомившись с анонсом, пришли к выводу, что девушки пьяны в стельку. К слову, были и те, кто красоток оправдывал, мол, они просто валятся с ног от усталости.
"Ахахаха отдохнули от души! Ну и правильно че теперь страдать по этим " мужикам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодцы девочки -хоть отдохнули от мужиков", "Вот они😂 алкоботы😁", "Необязательно считать, что они пьяные! Девушка может устать от гулянки, от каблуков, от танцев! Тем более попробуйте пройтись на каблуках по такому покрытию! Не надо судить по себе", "😄 молодцы девчонки, погуляли до утра", "Ходить пьяной на каблукаах, да еще и на таких ,это талаант🤣😂", – пишут поклонники шоу "Дом-2".
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