Разорвавшая отношения пара, семья и стриптизер: новые участники "Дома-2" ошарашили россиян

Сейчас в шоу участвуют 25 человек, из которых 10 старых участников и 15 новичков. Продюсеры постарались максимально разнообразить типажи молодых людей.



Обновленный "Дом-2" стартовал на канале "Ю". Конкуренты шокировали зрителей с самого начала, потому что такого не ожидал никто. Внезапно на проекте появились мать и дочь. Наталья и Анастасия Роинашвили решили искать любовь вместе и не побоялись критики. Наследница мечтает, чтобы мама была счастлива. Присутствие 40-летней женщины слегка смутило остальных участников. Они полагают, что она слишком взрослая для такой программы.

Популярная Алена Рапунцель привела на шоу своего молодого человека. Возлюбленные вместе около года, но у них часто случаются конфликты. Они верят, что проект поможет им наладить отношения.

Илья Семин, избранник Алены, еще недавно работал стриптизером. Однако ради дамы сердца, видимо, он был готов даже к постоянному наблюдению зрителей и продюсеров. Она мечтает выйти замуж в эфире программы.

Оказалось, что не только Илья является представителем такой профессии в этом сезоне. Танцор Александр Сорокин из Киева пришел в стриптиз из-за мамы. Она невероятно гордилась его успехами на профессиональном поприще. Теперь он хочет найти ту самую девушку.

Кристина Бондаренко пришла на шоу "Дом-2" ради своего молодого человека. Илья Балашов бросил ее и отправился искать новую любовь на популярной телестройке.

Пережить такой удар Кристина не смогла и решила бороться за возлюбленного. Однако пока Илья говорит, что девушка для него – "прочитанная книга" и больше не представляет никакого интереса.

На проекте появился и музыкант Глеб Малмыгин. Своей яркостью и дерзостью он тут же заинтересовал зрителей.

Как будут развиваться отношения участников дальше – неизвестно никому. Теперь за любовными похождениями героев можно следить каждый день в 22:00.