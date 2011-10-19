Новости "Дом-2"

Реалити-шоу "Дом-2" – долгожитель российского развлекательного телевидения. Передачу впервые показали в марте 2004 года – с тех пор зрители увидели более пяти тысяч выпусков.

Жанр : реалити-шоу

: реалити-шоу Ведущие : Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Андрей Черкасов, Владислав Кадони, Юлия Ефременкова

: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Андрей Черкасов, Владислав Кадони, Юлия Ефременкова Сезоны : 13

: 13 Телеканалы : ТНТ

: ТНТ Рейтинг: 1,1/10 (2018 г.)

Предыстория проекта

Идея создать подобное реалити-шоу появилась в начале 2000-х. Передача под названием "Дом" вышла в эфир 1 июля 2003 года. Автором проекта выступил Валерий Комиссаров – знаменитый телеведущий, режиссер и предприниматель.

В съемках шоу принимали участие 12 супружеских пар. Их задачей было строительство большого дома стоимостью примерно восемь миллионов рублей – главного приза программы. По условиям конкурса, победителей было двое – остальные пары отсеивались каждую неделю в ходе голосования на семейном совете.

Ведущими шоу стали певец Николай Басков, гимнастка Светлана Хоркина и актер Дмитрий Нагиев. Несмотря на огромную популярность "Дома", проект был закрыт после окончания первого сезона – победителями стали Рената и Алексей Пичкалевы из Перми. Семья отказалась от построенного дома и решила получить выигрыш деньгами.

"Дом" стал своего рода пробой пера. Авторы программы заметили невероятную популярность такого рода шоу и решили, что нужно создать продолжение. Итог – гораздо более длительное и неоднозначное шоу.

Правила и призы

За все время существования шоу "Дом-2" правила проекта менялись много раз. Суть программы проста – одинокие парни и девушки живут на определенной территории и пытаются построить отношения. Пары, которым дольше других удается быть вместе, получают призы от создателей.

Участники "Дома-2" борются за денежное вознаграждение, поездки за границу, автомобили и другие поощрения. Главный приз – дом. Кроме того, за съемки выплачивается внушительный гонорар. При этом новички скандалят и дерутся в эфире бесплатно.

Все самые важные вопросы "Дома-2" решаются на голосовании. Например, участники каждую неделю выбирают того, кто покинет проект. Если выбывает парень, то на его место приходит девушка, и наоборот. Таким образом состав проекта постоянно обновляется.

Простые участники шоу вынуждены жить в условиях общежития. Право на отдельное проживание получают только те участники, кто сумел построить любовь и не постеснялся показать свои чувства на камеру. Влюбленным выдают ключи от домика, в котором расположены все удобства.

Передачу снимают на двух площадках. Одна расположена в Подмосковье, другая – на Сейшельских островах.

Интересные факты

Будучи одним из самых популярных проектов на российском телевидении, "Дом-2" привлекает внимание мошенников и аферистов со всей страны. Некоторые участники проекта были осуждены и отбывали срок в колониях и тюрьмах. Есть и те, кто даже возвращался в "периметр" после освобождения.

Участник Обвинение и приговор Алексей Адеев Задержали на съемках и отправили на 4,5 года в тюрьму за мошенничество. Вышел по УДО, вернулся в "Дом-2", но надолго там не задержался. Через несколько лет его посадили на 3 года за кражу в особо крупном размере. Вячеслав Попов Торговал наркотиками. Отправили в тюрьму строгого режима на 6,5 лет. Елена Беркова Получила условный срок за хранение наркотиков в 2011 году. В 2014 судимость была погашена. Анастасия Дашко Судили за мошенничество в особо крупных размерах. Участница "Дома-2" была приговорена к лишению свободы на два года и крупному штрафу. Освободилась в 2016 году. Рустам Солнцев Был обвинен в мошенничестве. По некоторым данным, незаконно владел машиной. До суда, похоже, дело не дошло. Кирилл Комаровский Поймали на мошенничестве. Работал риэлтором и скрылся с задатком, который ему передали при составлении договора на покупку квартиры. Михаил Подоров Был задержан за торговлю наркотиками и пересылку наркотически веществ в особо крупном размере. Осужден на 16 лет. Михаил Терехин Привлекался к суду за покушение на мошенничество. Признали виновным, приговорили к штрафу. Геннадий Гагаро Обвинили в присвоении денег за поставку машин.

Случались на телестройке и трагедии. Многих звезд проекта уже нет в живых. Список умерших участников "Дома-2" пополняется практически каждый год. Зачастую парни и девушки гибнут в результате несчастных случаев.

"Дом-2"– все сезоны

За время существования проекта увидели свет 11 сезонов. Большинство длились около трех месяцев, некоторые – почти год, последние – "Город любви" и "Остров любви" – идут уже несколько лет. Все сезоны:

"Дом-2. Любовь" – май 2004 г. – ноябрь 2004 г.

"Дом-2. Зимовка" – ноябрь 2004 г. – февраль 2005 г.

"Дом-2. Первая весна" – март 2005 г. – май 2005 г.

"Дом-2. Жара" – июнь 2005 г. – август 2005 г.

"Дом-2. Это любовь!" – сентябрь 2005 г. – ноябрь 2005 г.

"Дом-2. Новая любовь" – ноябрь 2005 г. – август 2006 г.



"Дом-2. Осень = любовь" – сентябрь 2006 г. – ноябрь 2006 г.

"Дом-2. Про любовь" – декабрь 2006 г. – август 2007 г.

"Дом-2. Мечты сбываются" – сентябрь 2007 г. – октябрь 2007 г.



"Дом-2. Город любви" – ноябрь 2007 г. – настоящее время



"Дом-2. Остров любви" – ноябрь 2015 г. – настоящее время

Где смотреть

Свежие серии шоу "Дом-2" выходят ежедневно на телеканале ТНТ. Продолжительность основной программы – час, столько смотреть придется ночную версию. Иногда в эфире появляются дополнительные выпуски – их продолжительность варьируется в пределах от 20 до 120 минут.

Последние выпуски "Дома-2" доступны на YouTube и RuTube – их можно посмотреть онлайн.