"Колхоз": манерную звезду "Дома-2" разнесли в пух и прах

В Сети вышел анонс новой серии реалити-шоу. Поклонники шоу "Дом-2" разнесли участницу Анну Брянскую.

В ролике видно, как обитатели периметра "изучают" бюстгальтеры. При этом активнее всего себя ведет Брянская. "Этой губкой можно посуду мыть. Это ручная работа… Я не хочу остальное рассматривать, я влюбилась в этот бюст", – с насмешкой манерно говорит девушка на шоу "Дом-2". Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Dom2_reality.

Поклонники телестройки осудили поведение Анны Брянской. "Она пытается показаться светской львицей (колхоз)", "Уже какой раз замечаю, что эта Аня начала косить под Женю Фиафилактову (бывшая участница – тоже такая манера общения была у нее). Раньше такая тихая была незаметная, а сейчас прям стерва стервой, почувствовала себя звездой", – высказались фолловеры аккаунта шоу "Дом-2".