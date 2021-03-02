"Папа плохого не посоветует": маленькая дочь Кудрявцевой поразила россиян

Накануне 49-летняя Лера Кудрявцева поделилась в "Инстаграм" кадрами, снятыми в домашней обстановке. Телеведущая показала, как маленькая дочь поет детские песни под игрушечную гитару. Сначала Машенька исполнила новогоднюю песню о елочке, а после спела композицию из фильма про Буратино.
По словам Кудрявцевой, в конце импровизированного концерта ее супруг Игорь Макаров сказал дочери разбить гитару об пол, как это делают рок-музыканты после выступления. Последовала ли Малешенька совету отца, история умалчивает.
Поклонники заметили, что наследница Леры Кудрявцевой растет настоящей артисткой. Девочка любит и умеет привлекать к себе внимание. "Прелесть невообразимая", "Какая милая и умная", "Так приятно смотреть видео с ней", "Папа плохого не посоветует", – прокомментировали интернет-пользователи.
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