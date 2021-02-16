"Законсервированную" Кудрявцеву спутали с мужчиной

В кадре три ведущих программы. Иван Демидов сидит в кресле, на нем надеты стильные солнцезащитные очки и темный костюм. За телезвездой стоят Отар Кушанашвили и Лера Кудрявцева в модных мешковатых образах. Коллеги с улыбкой смотрят в кадр.
Подписчики артистки пришли в восторг от фотографии. Многие с ностальгией вспомнили популярную программу 90-х. Также поклонники отметили, что Лера Кудрявцева с годами не меняется – ее будто законсервировали. Правда, некоторые приняли коротко стриженную девушку на снимке за Дмитрия Харатьяна.
"Мощная троица! Харизматичные личности. Улыбка Леры-как отдельный вид искусства (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лера на фото на молодого Харатьяна похожа", "Не меняется только Лера", "Ой, классно...помню этот музобоз ))). Супер была передача", "Лера не меняется, законсервировали", "Боже, как давно это было", – написали в комментариях.
Напомним, ранее Лера Кудрявцева сообщила подписчикам, что попала в больницу с переломом. Телеведущая решила залезть на чердак, но лестница оказалась с браком, в итоге артистка оступилась и упала на спину. Она сильно ударилась головой и повредила крестец. Сейчас звезда восстанавливается после травмы и пытается вернуться к нормальной жизни.
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