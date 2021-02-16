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"Без памперса ни-ни": переломанная Кудрявцева не может нормально передвигаться

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Год начался непросто для телеведущей. Сперва она приходила в себя после перенесенного коронавируса, но потом сообщила поклонникам, что ей лучше. Однако позднее Леру ждала новая неприятность. Она оказалась в больнице с переломом крестца.
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Оказалось, что тогда Кудрявцева решила залезть на чердак. Лестница оказалась неисправна, и ее перевернуло. Дива упала на спину и сильно ударилась головой. В таком состоянии Лера провела около часа, вокруг нее бегала испуганная дочь, но звезда просто не могла встать. Позднее вернулся ее супруг и помог подняться.

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Сейчас ведущая уже оправилась от потрясения. Она долгое время восстанавливалась дома, муж всячески заботился о ее здоровье. Теперь Лера Кудрявцева пытается вернуться к нормальной жизни после долгого перерыва. Поклонники активно интересуются, когда можно будет снова увидеть ее в программах на "НТВ".

Накануне звезда пожаловалась на столичные пробки. В своем "Инстаграм" она рассказала, что недавно ехала до точки назначения около шести часов. Сначала дива хотела нецензурно высказаться, но затем предпочла более литературные слова для обозначения своего недоумения. Подписчики восхитились стойкостью ведущей. "Бедный мочевой пузырь. Без памперса в таких пробках – ни-ни", "Даже не верится, что такое возможно", – отмечали они.

Многие были обеспокоены состоянием любимой звезды. Пользователи возмутились: после такой непростой травмы не стоит так долго сидеть. "У вас же копчик поврежден....так долго за рулем", "Лера, ну, взрослая же, куда ехать то после такого?", "Как себя чувствуешь, самая красивая женщина?", "Лера, Вы уже работаете? Не рано?", "Ещё и с травмой", "Сидеть после травмы нельзя долго", "У меня вот тоже перелом крестца сейчас, как же вы столько сидели?", "Да! А как же копчик? Так быстро!", "Представляю, как Вы устали после травмы копчика", "Как же Вы столько сидели?Нельзя же, наверное!", – высказывались они.

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Автор: 16 февраля 2021, 09:29 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

Гость620647
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Это идиотство,начинать утро с прочтения об этой тетке с перекроенной физиономией.Думаю,что всем по фигу с памперсами эта нафталиновая или без них.Пусть уже сидит дома.Пенсия-то уже за порогом.
Удивительное рядом
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Девочка Маша у вас сладкий ребенок и учительница обалденная у нее. Лера, дочка лучшее в вашей жизни.
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