Как менялась Лера Кудрявцева

Ведущая Лера Кудрявцева отмечает сегодня день рождения. Звезда то уверяет, что к услугам пластической хирурги прибегала лишь раз, но и он был неудачным, то признает, что операции имели место быть. Поэтому даже точного возраста Леры никто не знает. Но, если верить открытым источникам, сегодня ей исполняется 46 лет. У Кудрявцевой есть 26-летний сын Жан от первого брака с музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. В день рождения звезды мы сделали подборку ее фотографий, чтобы вы могли сделать выводы, что с годами она лишь молодеет.