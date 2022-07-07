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Валерия Львовна Кудрявцева

телеведущая
Валерия Львовна Кудрявцева
  • Дата рождения: 19 мая 1971
  • Место рождения: Усть-Каменогорск
  • Знак зодиака: Телец
  • Рост: 167
  • Вес: 56
  • Размер груди: 3
  • Жена/Муж: Игорь Макаров
  • Дети: Жан Ленюк

Валерия Львовна Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске, в семье научных сотрудников Льва Николаевича и Александры Ивановны Кудрявцевых.

Окончила культпросветучилище в Усть-Каменогорске (факультет театральной режиссуры). Окончила ГИТИС (актерское отделение факультета эстрады).

Танцевала в коллективах певцов: Евгения Осина, Богдана Титомира, Игоря Саруханова, Светланы Владимирской.

На телевидении с 1995 года. Работала на Муз-ТВ, ТНТ и ТВ-6. Вела программы "Партийная зона", "МузОбоз" вместе с Отаром Кушанашвили, "Испытание верности". Была виджеем на телеканале Муз-ТВ, телеведущей на ТНТ (Клуб бывших жен). Вела музыкальные фестивали "Новая волна" и "Песня года" в паре с Сергеем Лазаревым.

В 2008 году стала победительницей шоу "Звездный лед" (в паре с Гвендалем Пейзера). С Алексеем Мазуриным участвовала в проекте "Танцы со звездами".

В 1990-1992 годах Валерия была замужем за музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. У них есть сын - Жан Ленюк (родился 14 апреля 1990 года).

Во второй раз Кудрявцева вышла замуж в 2004 году за московского бизнесмена Матвея Фридриховича Морозова. Их брак продлился до 2007 года.

С 2008-го встречалась с певцом Сергеем Лазаревым. Рассталась с ним в 2012 году. 8 июня 2013-го вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.

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Один неверно доставленный подарок заставил известную телеведущую сорваться на нецензурную брань. Новогодний праздник для Леры Кудрявцевой и ее семилетней дочери Маши оказался под угрозой срыва из-за ошибки службы доставки.

Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой

Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой
За закрытыми дверями шоу-бизнеса дружба часто оказывается лишь красивой декорацией. И когда она рушится, наружу вырываются тайны, которые шокируют даже самых искушенных зрителей. Все началось с рокового выпуска шоу "Звезды сошлись".

Упала в ноги Крутому и пустилась в пляс: Кудрявцева удивила коллег на собственном юбилее

Упала в ноги Крутому и пустилась в пляс: Кудрявцева удивила коллег на собственном юбилее
Настоящая праздничная феерия развернулась в одном из столичных заведений, где известная телеведущая Лера Кудрявцева с размахом отметила свое 54-летие. Поздравить именинницу собрался практически весь цвет российского шоу-бизнеса, и этот вечер запомнился не только звездным десантом, но и ярким поведением самой виновницы торжества, которая, кажется, сумела удивить даже самых искушенных коллег. Для своего выхода Лера Кудрявцева выбрала эффектное черное миниплатье с белой кружевной юбкой.

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