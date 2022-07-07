Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Валерия Львовна Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске, в семье научных сотрудников Льва Николаевича и Александры Ивановны Кудрявцевых.

Окончила культпросветучилище в Усть-Каменогорске (факультет театральной режиссуры). Окончила ГИТИС (актерское отделение факультета эстрады).

Танцевала в коллективах певцов: Евгения Осина, Богдана Титомира, Игоря Саруханова, Светланы Владимирской.

На телевидении с 1995 года. Работала на Муз-ТВ, ТНТ и ТВ-6. Вела программы "Партийная зона", "МузОбоз" вместе с Отаром Кушанашвили, "Испытание верности". Была виджеем на телеканале Муз-ТВ, телеведущей на ТНТ (Клуб бывших жен). Вела музыкальные фестивали "Новая волна" и "Песня года" в паре с Сергеем Лазаревым.

В 2008 году стала победительницей шоу "Звездный лед" (в паре с Гвендалем Пейзера). С Алексеем Мазуриным участвовала в проекте "Танцы со звездами".

В 1990-1992 годах Валерия была замужем за музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. У них есть сын - Жан Ленюк (родился 14 апреля 1990 года).

Во второй раз Кудрявцева вышла замуж в 2004 году за московского бизнесмена Матвея Фридриховича Морозова. Их брак продлился до 2007 года.

С 2008-го встречалась с певцом Сергеем Лазаревым. Рассталась с ним в 2012 году. 8 июня 2013-го вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.