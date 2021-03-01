Кричащий Виторган довел сына до истерики

Недавно Максим Виторган отправился вместе с Платоном на прогулку, после чего поделился с поклонниками снимком. Актер и его сын позировали в лесу рядом с двумя собаками породы хаски. Во время съемки мальчик внимательно разглядывал животных.
Вскоре артист выложил в "Сторис" видео, снятое дома. Экс-супруг Ксении Собчак показал, как играет с наследником. Максим кривлялся и повышал голос, чем довел сына до истерики: мальчик очень громко смеялся. "Этот маленький мальчишка. Он когда-нибудь проснется или нет?", – произносил актер.
Напомним, в начале февраля Максим взял наследника на встречу у костра. Платон принял участие в импровизированном концерте. Собравшиеся исполнили этническую музыку.
Иногда Ксения Собчак ругает Максима Виторгана из-за сына. Например, недавно журналистка прокомментировала снимок бывшего мужа с наследником, сделанный на мосту в сочинском Skypark. Телеведущая дала понять, что выступает против того, чтобы Платон занимался банджи-джампингом.
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