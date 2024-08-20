Максим Эммануилович Виторган Актер

Максим Виторган родился 10 сентября 1972 года в семье актеров Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. В 199-м окончил ГИТИС и был принят в МТЮЗ, где играл в классических постановках: «Гроза» и «Казнь декабристов».

В 1999 году перешел в "Ленком", там был задействован в спектаклях: "Жестокие игры", "Мудрец", "Секс, ложь и видео". Через два года его приняли в труппу МХАТа им. Чехова. Играл в постановках "Антигона", "Ю", "Легкий привкус измены", "Количество", "Преступление и наказание".

В 2004 году Виторган выступил в качестве режиссера телевизионных программ "НеГолубой огонек" на телеканале РЕН ТВ и "Первая ночь с Олегом Меньшиковым" на НТВ, а также был одним из организаторов фестиваля "Нашествие". С 1994 года Максим снимается в кино. Большую известность ему принесла роль диджея Макса в фильмах "День выборов", "День радио" и "О чем еще говорят мужчины".

С 2007 года как режиссер и актер участвует в телевизионном скетч-шоу на канале РЕН ТВ "Дальние родственники". В 2008-м стал режиссером телевизионного скетч-шоу на ТНТ "Женская лига". B 2009 году - режиссер спектакля "Кто" в Другом театре. В 2011-м награжден за эту постановку зрительской премией "ЖЖивой театр" в номинации "Режиссер года: новая волна".

В апреле 2013 года стал ведущим программы "Устами младенца" на канале Disney.