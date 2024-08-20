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Максим Эммануилович Виторган

Актер
Максим Эммануилович Виторган
  • Дата рождения: 10 сентября 1972
  • Место рождения: Москва, Россия
  • Знак зодиака: Дева
  • Рост: 194
  • Жена/Муж: Ксения Анатольевна Собчак
  • Дети: Полина, Даниил (от первого брака), Платон

Максим Виторган родился 10 сентября 1972 года в семье актеров Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. В 199-м окончил ГИТИС и был принят в МТЮЗ, где играл в классических постановках: «Гроза» и «Казнь декабристов».

В 1999 году перешел в "Ленком", там был задействован в спектаклях: "Жестокие игры", "Мудрец", "Секс, ложь и видео". Через два года его приняли в труппу МХАТа им. Чехова. Играл в постановках "Антигона", "Ю", "Легкий привкус измены", "Количество", "Преступление и наказание".

В 2004 году Виторган выступил в качестве режиссера телевизионных программ "НеГолубой огонек" на телеканале РЕН ТВ и "Первая ночь с Олегом Меньшиковым" на НТВ, а также был одним из организаторов фестиваля "Нашествие". С 1994 года Максим снимается в кино. Большую известность ему принесла роль диджея Макса в фильмах "День выборов", "День радио" и "О чем еще говорят мужчины".

С 2007 года как режиссер и актер участвует в телевизионном скетч-шоу на канале РЕН ТВ "Дальние родственники". В 2008-м стал режиссером телевизионного скетч-шоу на ТНТ "Женская лига". B 2009 году - режиссер спектакля "Кто" в Другом театре. В 2011-м награжден за эту постановку зрительской премией "ЖЖивой театр" в номинации "Режиссер года: новая волна".

В апреле 2013 года стал ведущим программы "Устами младенца" на канале Disney.

Видео

85-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России

85-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России
В годы оные латвийская Юрмала была дачным местом для русских звезд. Добираться сюда было порой быстрее, чем на подмосковную Рублевку по пробкам. Гарик Мартиросян, Вадим Галыгин, Олег Газманов, Валерий Сюткин, Ольга Будина, Игорь Николаев, Аркадий Укупник – в разное время пресса много писала про их квартиры на Рижском взморье. Артистов можно понять – было время, когда всего за 140 тысяч евро купив там недвижимость, можно было автоматически получить вид на жительство, заменяющий "шенген".

"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана

"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана
В Новороссийске завершился Пятый открытый фестиваль патриотического кино "Малая Земля", Жюри полнометражного конкурса возглавлял Народный артист России Эммануил Виторган. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ним по душам. В город-герой Новороссийск 85-летний Эммануил Виторган приехал с 63-летней супругой Ириной и младшими детьми – 7-летней Этель и 5-летней Кларой.

52-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной

52-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной
Максим Виторган опубликовал в социальных сетях трогательное фото со своей возлюбленной, гримером Анной Коротковой, которая младше его на 18 лет. Разница в возрасте не стала преградой для их отношений.

СМИ: Виторгану грозит мгновенная смерть

СМИ: Виторгану грозит мгновенная смерть
Виторгану поставили серьезный диагноз. Известному российскому актеру Эммануилу Виторгану, которому исполнилось 85 лет, врачи сообщили тревожный диагноз.

Сын Собчак поставил желающего встретиться Виторгана перед фактом

Сын Собчак поставил желающего встретиться Виторгана перед фактом
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана поставил артиста перед фактом. Мальчик не знает, сможет ли увидеться с отцом в ближайшее время. В своем свежем посте бывший супруг Собчак поделился перепиской с восьмилетним сыном.

Максим Виторган внезапно покинул Россию с молодой избранницей

Максим Виторган внезапно покинул Россию с молодой избранницей
Актер Максим Виторган недавно поделился радостной новостью о своем новом романе. В начале года артист официально раскрыл свои отношения с молодой возлюбленной Анной Коротковой. Признание бывшего мужа Ксении Собчак стало настоящим событием для поклонников актера, которые с интересом следят за его личной жизнью.

На 30 лет младше: Максим Виторган похвастался новой любовницей

На 30 лет младше: Максим Виторган похвастался новой любовницей
Актер Максим Виторган больше не скрывает молодую избранницу. Летом 2019-го Максим Виторган расстался с Ксенией Собчак, с которой пробыл в официальном браке шесть лет, и вскоре начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе.

"Мораль – г***, у меня свой закон": Виторган грубо отрекся от норм поведения

"Мораль – г***, у меня свой закон": Виторган грубо отрекся от норм поведения
Виторган заявил, что признает "только звездное небо над головой и нравственный закон внутри". Призывы "повзрослей уже" он связал с идеями Ницше и назвал морализаторством. "То же г***, вид сбоку", – гласит его вызывающий манифест в Telegram. Неужели актер, который еще недавно читал нотации о нравственности, сам же отрекся от своих слов и призывает жить по принципу "что хочу, то и ворочу"? Вспоминается его недавний скандал ввиду сериала "Контакт", откуда его "вырезали", заменив на дипфейк.

Виторган внезапно оказался без трусов: вот что потеряла Собчак

Виторган внезапно оказался без трусов: вот что потеряла Собчак
После развода с Максимом Виторганом светская львица Ксения Собчак могла сто тысяч раз пожалеть об этом и восстановить союз. Видимо, желания не возникло. Российский актер театра и кино Максим Виторган в молодости выглядел совершенно посредственным человеком, вызывающим антипатию у публики.

Бывшая невеста Виторгана показала, что у нее под одеждой

Бывшая невеста Виторгана показала, что у нее под одеждой
"Мне кажется, я немножко невменяемая", – призналась Нино Нинидзе. Как с языка сняла. Пока другие люди спокойно едут в лифте, бывшая невеста Максима Виторгана расстегивает молнию... После развода с Ксенией Собчак в 2019 году российский артист театра и кино Максим Виторган недолго оставался один.

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