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Фев. 22, 2019
просмотры: 123

Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке

567

В Москве прошел премьерный показ драмы "Юморист", устроенный только для знаменитостей и светских хроникеров. На мероприятии отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Однако особое внимание привлекли к себе Максим Виторган и Ксения Собчак. Супруги, по слухам, пришедшие на мероприятие порознь, старательно делали вид, что не замечают друг друга и общались в разных компаниях.

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