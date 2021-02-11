Собчак отругала Виторгана из-за общего сына

Бывший мкж Ксении Собчак подверг ребенка опасности. Максим Виторган поделился совместным фото с наследником Платоном.

Журналистка не смогла сдержать эмоций, увидев запись актера в "Инстаграм". Бывшие супруги воспитывают сына "по очереди". Отношения Ксении Собчак и Максима Виторгана можно сейчас назвать дружескими и ненапряженными.

В одной из последних публикаций в своем микроблоге актер разместил совместный снимок с наследником из Сочи. Фото было сделано на мосту в Skypark. Оно вызвало бурную реакцию со стороны Ксении Собчак из-за подписи к нему.

Максим Виторган заявил, что одному из них страшно, и он держится за другого, да? "Skypark отличный, мост – восторг, bangi – ужас! Но надо будет вернуться и прыгнуть... когда Платон подрастет ... Ну в смысле, прыгать-то ему", – пошутил артист.

Такие слова об опасных развлечениях пришлись телеведущей не по душе. Ксения Собчак поспешила ответить бывшему супругу. "Я вам прыгну", – прокомментировала снимок звездная блондинка.

Ксения Собчак – прекрасная заботливая мама. Она иногда публикует совместные фотографии с маленьким сыном, вызывая умиление поклонников.

Отметим, что после развода с актером журналистка вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Свадьба состоялась 13 сентября 2019 года. В Грибоедовский ЗАГС пара приехала в катафалке, на котором красовались слова: "Пока смерть не разлучит нас". Эпатажное торжество долго обсуждала вся страна.