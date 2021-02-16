Максим Виторган сквозь слезы сообщил об усыновлении

Виторган сходил в кино на картину режиссера Ильи Аксенова "Родные". Одну из главных ролей в ленте играет Сергей Бурунов.
По словам Максима, фильм так растрогал его, что он, обливаясь слезами в зале, решился на усыновление. Виторган хочет стать Бурунову приемным отцом. Талант звезды "Полицейского с Рублевки" не оставил равнодушным коллегу по цеху.
Максим Виторган отметил, что создатели фильма "Родные" провели огромную работу. Сделать простое, открытое искреннее кино – огромный труд, считает артист. По его словам, снимая подобную ленту, есть риск скатиться либо в пошлость, либо в постмодернизм. Авторов фильма Максим назвал бесстрашными.
Виторган признался, что во время просмотра "Родных" постоянно подавлял желание закричать. Артисту хотелось, чтобы герой Бурунова наконец запел.
"Ну а сил на то, чтобы не заплакать, не хватило совсем", – признался Максим в личном "Инстаграм".
Интересно, что не все подписчики согласились с мнением Виторгана. Кто-то из пользователей Сети, написал под рецензией артиста, мол, "Родные" – это напрасно потраченные деньги и время. Максим Виторган бросился защищать фильм Ильи Аксенова. Артист попросил всех недовольных аргументировать свое мнение, а не только лить грязь на авторов ленты. Виторган хотел услышать конструктивную критику фильма.
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