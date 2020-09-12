Разгон женского марша в Минске сняли на видео

Новый формат мирных акций протеста, получивший неожиданную популярность в Белоруссии – женские марши. Возможно, причиной выхода на передовую уличной политики прекрасного пола объясняется тем, что в самом начале противостояния силовики действовали в отношении дам менее жестко.
Однако последние события показывают, что калибровка уровня насилия в зависимости от пола протестующих, судя по всему, остается в прошлом. По крайней мере с минских улиц уже поступают многочисленные видео, на которых виден разгон очередного женского марша.
Женщин выхватывают из толпы и заталкивают в автозаки. Сообщается, что некоторые в процессе задержания получают еще и удары. На жесткие действия силовиков протестующие реагируют криками: "Позор".
Популярные темы форума
Зара сидит на гречке
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Замуж за иностранца
Верите в женскую дружбу?
Валентина имя для дочки
Открытие границ!!! Давайте обсудим
Приключение Буратино "помните фильм?
Женщин привлекают мужчины со шрамами
Садится к моему парню на коленки
Хочешь жить? Не выходи замуж