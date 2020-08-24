Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

Проведение масштабных митингов против действующей власти по воскресеньям, вероятно, станет традицией для граждан Белоруссии до тех пор, пока пост президента занимает Александр Лукашенко. 23 августа в Минске и других городах республики люди вновь вышли на улицы, чтобы защитить свои права.

После выборов президента Белоруссии прошло две недели. Жители страны не теряют надежды и продолжают устраивать акции протеста, которых, скорее всего, очень испугался Александр Лукашенко. Президент даже взял в руки ружье, когда увидел на площади Независимости и одноименном проспекте в Минске 250 тысяч митингующих.

Протестующие хотели пройти мимо резиденции президента, но не смогли. Путь им перегородили силовики. Опасаясь жестокой расправы, митингующие не рискнули идти в сторону ОМОНа. "Как крысы разбежались", – прокомментировал Лукашенко, пролетая на вертолете над Минском.

Спустя некоторое время Александр Григорьевич приземлился на территории Дворца Независимости. Он вышел из вертолета в сопровождении своего 15-летнего сына Николая, который также был вооружен.

Лукашенко поблагодарил верных ему силовиков. "Спасибо, вы красавцы!" – обратился лидер страны к сотрудникам ОМОНа. "Мы с Вами до конца!" – кричали они вслед президенту.

Однако многие силовики, которые поняли, что падение режима Лукашенко неизбежно, перешли на сторону протестующих. "Уходи!" – теперь кричат и они.

В воскресенье должен был выступить перед белорусами Координационный совет, но ОМОН заблокировал провоз аппаратуры. Однако список требований все равно появился в Сети. Главные из них: признать Светлану Тихановскую победителем президентских выборов; Александр Лукашенко должен покинуть пост президента.

На ведущих предприятиях республики продолжаются забастовки. Все больше сотрудников МАЗ, МТЗ, МЗКТ и других компаний отказываются выполнять работу, пока Лукашенко у власти.

Напомним, согласно данным ЦИК, Александра Лукашенко на выборах поддержали 80% жителей страны, а его главную соперницу Светлану Тихановскую – всего 10%. Но по информации, которой располагает оппозиционер, все было с точностью до наоборот.