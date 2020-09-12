Дочь Ельцина обратилась к белорусам после протестов

Российская интеллигенция в лице музыканта Андрея Макаревича, писателя Дмитрия Быкова и десятков других известных личностей обратилась с коллективным письмом к народу Белоруссии. Среди тех, кто поставил подпись под обращением, оказалась и дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.

Российские интеллигенты признались, что наблюдают за событиями в Белоруссии с болью и надеждой. А мирные протесты и ненасильственные акции вызывают у них сильнейшую поддержку.

"Мы глубоко возмущены, что диалогу с обществом власть предпочитает насилие. Действия силовиков не адекватны ситуации", – выразили они свое отношение к разгонам протестов. Интеллигенты напомнили о том, что полицейское насилие привело не только к сотням пострадавшим, но и к погибшим.

Белорусские гражданские активисты либо сидят за решеткой, либо вынуждены находиться за границей. Среди них и лидер белорусского протеста Светлана Тихановская. Многие люди запуганы.

"Александру Лукашенко кажется, что он демонстрирует силу – нет, он демонстрирует бессилие", – уверены авторы письма.

Они добавили, что мирные протесты в конечном итоге должны привести к тому, что белорусские власти будут вынуждены сесть за стол переговоров. Ну а виновные в издевательствах должны быть наказаны.

Отметим, совсем недавно нобелевский лауреат по литературе Светлана Тиханович поспешила возмутиться, что в России люди уделяют подозрительно мало внимания и выражают недостаточно поддержки белорусским протестующим. Российская интеллигенция ответила индивидуальными и коллективными письмами, в которых постаралась разубедить писательницу.