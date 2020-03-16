Народ молится из-за появившихся в Сети данных о коронавирусе (ВИДЕО)

С каждым днем случаев заражения коронавирусом становится все больше. Жители планеты активно следят за статистикой пандемии. До недавнего времени данные обновлялись в определенное время на протяжении дня. Сейчас же узнать о количестве заболевших можно онлайн.

прочитано 694 раза