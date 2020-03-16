Народ молится из-за появившихся в Сети данных о коронавирусе (ВИДЕО)

Вся планета сейчас молится из-за пандемии коронавируса. COVID-19 обнаружили в 161 стране мира. Единственный континент, где не были зафиксированы случаи заражения – это Антарктида. Также вирус не обнаружили на острове Гренландия.
На видеохостинге "Ютуб" появилась прямая трансляция, в которой предоставлены данные о пандемии коронавируса. Данные в режиме онлайн показывает зрителям канал Roylab Stats.
"Цифры на экране основаны на комбинации правительственного объявления и средств массовой информации. Уже более месяца я и модераторы знаем, какая информация будет включена в официальное объявление следующего дня", – написали владельцы канала, отмечая, что данные могут быть неточными.
Так, согласно предоставленной статистике, число заболевших 16 марта превысило 175 тысяч. Из них 78 тысяч – выздоровели. Кроме того, зарегистрировано свыше шести тысяч смертей.
Зрители трансляции со всего мира обсуждают пандемию в комментариях. Некоторые из них уверены, что данные далеки от правды. Например, скептически к статистике относятся пользователи Сети из России, где найдены 93 заболевших коронавирусом.
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