Число зараженных коронавирусом в России резко выросло

Неутешительные цифры озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, число зараженных выросло до 93 человек. Днем ранее в России насчитывалось 63 случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Большая часть случаев – завозные, отметила вице-премьер. Четыре пациента выздоровели, на стационарном лечении остаются 79 человек, уточнила Голикова.
Ранее вице-премьер назвала раздутой панику вокруг коронавируса. Если бы не началась вспышка COVID-19, могла бы возникнуть, к примеру, пандемия гриппа, и последствия были бы гораздо серьезнее, сказала она в эфире канала "Россия-1".
На фоне распространения коронавируса в России правительство Михаила Мишустин принимает новые меры. Кабмин использует для борьбы с COVID-19 300 миллиардов рублей из резервов. Также будет увеличен объем социальных выплат, а врачи получат дополнительные стимулирующие деньги.
Коронавирусом COVID-19 по всему миру заболели около 160 тысяч человек. Сложнее всего ситуация в Италии, Испании, Франции: ежедневно там фиксируются тысячи новых случаев заражения.
В России тщательно проверяют прибывших из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Людей призывают изолироваться на две недели. Для недопущения распространения коронавируса COVID-19 правительство закрыло границу с Белоруссией, а авиакомпании приостанавливают полеты в Европу.
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