Большая пресс-конференция Путина: прямая трансляция

Президент России ответит на вопросы журналистов и граждан в четверг. Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12 часов.

В этом году мероприятие пройдет в новом формате из-за пандемии. Российский лидер будет общаться с репортерами по видеосвязи из своей резиденции "Ново-Огарево". Пресс-конфренция Владимира Путина также будет включать элементы "прямой линии": граждане отправляли свои вопросы президенту через специальное мобильное приложение.

На официальном сайте Кремля сообщается, что аккредитацию получили 774 журналиста – это в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. Тогда на пресс-конференцию смогли попасть 1 895 человек. Более 240 представителей СМИ разместят в московском Центре международной торговли. Остальные смогут задать вопрос лидеру из своих федеральных округов.

Если журналисты будут чаще спрашивать президента о политике, то граждане собираются задавать ему вопросы, касающиеся социальной сферы. В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина будут спрашивать об индексации пенсий, выплате пособий, использовании материнского капитала, расширении и продлении льготной ипотеки.