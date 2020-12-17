Путин о происхождении коронавируса: Слухов много

Вспышка коронавируса нового типа впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. О чрезвычайной опасности этой инфекции Всемирная организация здравоохранения заговорила в январе 2020-го, а 11 марта объявила о пандемии.
О происхождении нового типа коронавируса, получившего название SARS-CoV-2, по-прежнему ничего неизвестно. Есть лишь несколько версий, откуда взялась эта инфекция в небольшой китайском городке.
Некоторые придерживаются мнения, что источником послужили зараженные летучие мыши, а другие называют коронавирус биологическим оружием, созданным в лаборатории.
Владимир Путин на пресс-конференции, говоря о происхождении этой инфекции, констатировал: "Слухов много". Глава государства считает, что сейчас не стоит заострять внимание источнике нового типа коронавируса, а бросить все силы на борьбу с этой проблемой.
"Вот, о чем надо подумать, а не искать крайних и виновных", – отрезал президент России.
За год во всем мире было зафиксировано свыше 74,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались более 1,6 миллиона человек.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
В Алкашей вселяются черти
Психоанализ Клавы
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Домашнее насилие
Родители вмешиваются в жизнь детей
Конец