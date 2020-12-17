Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Поступающие в гражданский оборот вакцины пока предназначены для определенных возрастных категорий граждан, сказал президент. "Для таких как я вакцины пока не добрались. Поэтому эту вакцину я не поставил. Обязательно сделаю, как только это станет возможным", – отметил глава государства.
Массовая вакцинация необходима для преодоления пандемии COVID-19, подчеркнул президент. По словам главы государства, разработанный в России препарат безопасен и эффективен.
"Не вижу никаких причин не вакцинироваться", – сказал Путин в ходе пресс-конференции.
Эффективность российской вакцины от коронавируса составляет 97%, подчеркнул Путин. По его словам, в начале 2021 года гражданам будут доступны миллионы доз препарата.
Владимир Путин традиционно проводит большую пресс-конференцию в декабре. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводится в видеоформате.
Пресс-конференцию Путин проводит в подмосковном Ново-Огарево. Журналисты задают ему вопросы из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.
В этом году пресс-конференция Путина включает элементы прямой линии. Обратиться к президенту смогут не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
В Алкашей вселяются черти
Психоанализ Клавы
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Домашнее насилие
Родители вмешиваются в жизнь детей
Конец