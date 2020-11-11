Дети Галкина и Пугачевой дико отожгли на тусовке и прочитали рэп

Милые семилетние двойняшки Гарри и Лиза удивили музыкальными предпочтениями и выбором песни. Все думали, что они любят классику и поют только мамины "нетленки". Однако оказалось, что детишки любят еще и российскую попсу, да еще и какую. Они исполнили песню Николая Баскова и популярного тиктокера Дани Милохина под названием "Дико тусим".
"Золотая чаша, золотые цепи
Угадай где я? Я не дома, baby
В моем бокале смузи
Мы на трэп-хате дико тусим", – исполнили детки.
Поклонники удивились такому репертуару аристократичных Гарри и Лизы. Ведь еще до школы они изучали английский, слушали классику, занимались плаванием и вообще восхищали своим воспитанием и манерами.
Подписчики отметили, что такие песни не приносят ничего хорошего в образование детей. Но звездным родителям, конечно, виднее. Ведь главное не само воспитание, а собственный пример родителей.
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