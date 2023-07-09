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Алла Борисовна Пугачева

певица
Алла Борисовна Пугачева
  • Дата рождения: 15 апреля 1949
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Овен
  • Рост: 162
  • Вес: 64
  • Жена/Муж: Максим Галкин (иноагент)
  • Дети: Кристина Орбакайте, Елизавета Галкина и Гарри Галкин

биография

Легенда российской эстрады Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Мать будущей звезды – Зинаида Архиповна Одегова работала в отделе кадров. Отец – Борис Михайлович Пугачев служил директором по сбыту на Талдомской обувной фабрике.

Еще до рождения Аллы ее родители потеряли первенца. Старший брат будущей звезды Геннадий умер через несколько месяцев после рождения. В 1950 году в семье Пугачевых появился третий ребенок – сын Евгений.

С ранних лет Алла проявляла способности к музыке. Педагоги твердили, что у девочки врожденный талант: отличный голос и слух. В пятилетнем возрасте малышку отправили учиться игре на фортепьяно в школу № 31 при музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. В этом же году состоялось первое серьезное выступление Пугачевой: она участвовала в большом концерте на сцене колонного зала Дома Союзов.

Окончив восемь классов общеобразовательной школы, артистка продолжила обучение в музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровом отделении. Уже на втором курсе Алла записала свою первую песню "Робот" и отправилась на гастроли с Мосэстрадой. Так начала свой творческий путь великолепная артистка Алла Пугачева, последние новости о которой, вы можете узнать на сайте "Дни.ру".

карьера

С 1970 года Пугачева работала солисткой Московской областной филармонии. В 1974 году артистка вошла в состав группы "Веселые ребята". Создавать репертуар ансамблю помогал тогда еще начинающий поэт-песенник Илья Резник. Коллектив моментально обрел популярность.

Вместе с "Веселыми ребятами" певица участвовала в фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии. Коллектив представил на суд зрителей песню "Арлекино", которая по сей день является визитной карточкой Примадонны.

"Смешить вас мне с годами все трудней,
Ведь я не шут у трона короля.
Я Гамлета в безумии страстей
Который год играю для себя.
Все кажется – вот маску я сниму,
И этот мир изменится со мной,
Но слез моих не видно никому,
Ну что ж, Арлекин я, видно, неплохой!
Ха-ха-ха, ха-ха-ха..." – отрывок из песни Пугачевой "Арлекино", музыка: Димитров Эмил, слова: Баркас Борис.

В 1976 году Алла Борисовна совершила свои первые самостоятельные гастроли, после чего Пугачеву признали, как отдельную исполнительницу. Уже через год после начала сольной карьеры звезда снялась в фильме "Женщина, которая поет". Картина была во многом автобиографична, поэтому зритель увидел в Алле не только певицу, но и женщину со сложной судьбой и ранимой душой. С этого момента поклонники стали интересоваться не только творчеством артистки, но и личной жизнью Аллы Пугачевой и последними новостями о ней.

"Серьезно говорю – я единственная звезда в России и в "совке". Такая у меня должность", – Алла Пугачева.

В 1978 году Примадонна выпустила свой первый сольный альбом "Зеркало души", который очень полюбился слушателям и даже переводился на несколько языков. Пластинка разошлась тиражом более семи миллионов экземпляров.

На сегодняшний день артистка выпустила 18 номерных альбомов, множество синглов, "компиляций" и сборников. Помимо России и стран бывшего СССР, пластинки Пугачевой выходили в Японии, Корее, Швеции, Финляндии, Германии, Польше, Чехословакии и Болгарии. Общий тираж дисков превысил 250 миллионов экземпляров.

Сольные студийные альбомы певицы:

  • "Зеркало души" (1977)
  • "Арлекино и другие" (1979)
  • "Поднимись над суетой" (1980)
  • "То ли еще будет" (1980)
  • "Как тревожен этот путь" (1982)
  • "Ах, как хочется жить" (1985)
  • "Алла Пугачева в Стокгольме" (1985)
  • "Счастья в личной жизни!" (1986)
  • "Пришла и говорю" (1987)
  • "Алла" (1990)
  • "Рождественские встречи-91" (1991)
  • "Рождественские встречи-91" (1992)
  • "Не делайте мне больно, господа" (1995)
  • "Да!" (1998)
  • "Речной трамвайчик" (2002)
  • "Живи спокойно, страна!" (2003)
  • "Приглашение на закат" (2008)
  • "P.S." (2024)


Карьера Аллы Пугачевой ознаменована как всесоюзным, так и международным успехом на музыкальной сцене в странах Европы, Азии и Северной Америки (в частности США). Ныне она именуется Примадонной, королевой эстрады, главной певицей России. С 1976 года до начала 90-х по результатам опросов всесоюзных музыкальных хит-парадов неизменно признавалась лучшей певицей года. В зарубежной прессе 1970-1980 годов считалась звездой номер один советской эстрады, Soviet superstar.

В настоящее время артистка отошла от активной творческой деятельности, объявила о прекращении гастролей. Завершив карьеру, звезда не потеряла популярности у аудитории – последние новости об Алле Пугачевой ежедневно появляются на сайте "Дни.ру"

"С эстрады я не со слезами уйду, а радостно и весело", – Алла Пугачева.

Алла Пугачева – личная жизнь

Первым мужем Аллы Борисовны в 1969 году стал цирковой артист Миколас Орбакас. В этом браке у артистки появилась дочь Кристина Орбакайте.

В 1977 году певица вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал кинорежиссер Александр Стефанович, союз с которым продлился четыре года. Позже, уже после развода, Примадонна называла этот брак фиктивным, якобы Александру нужна была прописка.

Следующим супругом звезды стал ее концертный директор Евгений Болдин. Пара оформила отношения в 1985 году. Сама Пугачева не раз говорила, что этот союз был формальным. По ее словам, печать в паспорте стояла только для того, чтобы не было проблем при заселении в гостиницу. Пугачева и Болдин были мужем и женой до 1993 года.

"Я три раза была замужем, и я всегда была счастлива. Несчастливы были мои мужья, потому что я приносила их в жертву сцене", – говорила после брака с Евгением Болдиным Пугачева.

Через год после развода звезда собралась замуж в четвертый раз. Ее избранником стал популярный певец Филипп Киркоров. Артисты прожили в браке 11 лет. Звезды развелись в 2005 году.

В конце 2011 года Примадонна вновь надела подвенечный наряд. Ее пятым мужем стал шоумен Максим Галкин (признан иностранным агентом 16.09.2022). 18 сентября 2013 года при помощи суррогатной матери супруги стали родителями. у Аллы и Максима (признан иностранным агентом) появились двойняшки – Елизавета и Гарри. Добавим, что старшая дочь Кристина подарила Примадонне троих внуков – Никиту Преснякова, Дени Байсарова и Клавдию Земцову. Последние новости о жизни Аллы Пугачевой и ее семьи читайте на сайте "Дни.ру".

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