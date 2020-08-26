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Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova/ Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Александр Ревва. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Ольга Кабо. Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com

Где и за какие деньги учатся дети российских звезд

Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova/
Лето заканчивается, и скоро школы распахнут свои двери для учеников. Так как в России нет серьезного роста числа заболевших, дети смогут вернуться за парты. 1 сентября многие звезды тоже поведут своих отпрысков в элитные гимназии, стоимость обучения в которых иногда достигает полутора миллионов за год.
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Артисты ценят индивидуальный подход, поэтому стараются тщательно выбирать тех, кто будет вкладывать знания в наследников. Так как многие не могут себе позволить следить за тем, как дети справляются с домашними заданиями, в приоритете те учебные заведения, где ребенок может провести весь день. Также звезды хотят, чтобы отпрыски к выпуску из школы могли похвастаться идеальным владением иностранных языков. Естественно, за такие запросы приходится дорого платить. Издание "Дни.ру" сделало подборку знаменитых родителей, которые готовы отдать за обучение драгоценных чад космические суммы.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Внуки Надежды Бабкиной занимаются в гимназии Евгения Примакова в деревне Раздоры Одинцовского района. В этом учебном заведении дети свободно говорят как на русском, так и на английском. Преподают учителя из США, Канады, Англии и Австралии, так что ребята минимум десять часов в неделю общаются с носителями языка. Гимназия получила аккредитацию международного бакалавриата, а детей сюда зачисляют только после вступительных. Кроме внуков Надежды Бабкиной, здесь занимаются наследники Анны Банщиковой, Гарика Мартиросяна, Михаила Галустяна и Ксении Бородиной. Учебный год обходится родителям в 700 тысяч рублей.

Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В этом году сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева отправится во второй класс. Весь прошлый год мальчик посещал элитную школу с углубленным изучением английского языка. Для его отца в приоритете не только хорошие учителя, вкусная еда в столовой, но и крутая охрана, которая сможет обезопасить наследника от любопытных глаз. За это телеведущий готов платить 1,4 миллиона рублей в год.

Анна Седокова

Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova

Старшая дочь Анны Седоковой посещает Ломоносовскую школу. У заведения есть несколько филиалов в Подмосковье, например, в деревне Воронино на Новорижском шоссе или в селе Успенское на Рублево-Успенском шоссе. В гимназии предоставляют индивидуальную программу обучения, обещают крутых педагогов и балы. В эту школу ходят также наследники Ирины Дубцовой, Михаила Пореченкова, Владимира Соловьева и Екатерины Климовой. За учебный год родители отдают 1 422 000 рублей.

Ольга Кабо

Ольга Кабо. Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com

Отпрыски Ольги Кабо, Михаила Трухина, Игоря Лифанова и Стаса Михайлова посещают школу с амбициозным названием "Лидер". Она находится на территории закрытого поселка Княжье озеро. В каждом классе здесь не более 16 детей, уроки стартуют в девять утра и заканчиваются не раньше 17:30. За день школьники успевают выполнить дополнительные и домашние задания, а после могут отправиться в секцию или кружок. На выбор – теннис, гимнастика, карате, танцы, футбол, робототехника, шахматы, иностранные языки. Стоимость обучения – 90 тысяч рублей в месяц, а также первоначальный взнос в размере 900 тысяч.

Александр Ревва

Александр Ревва. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Дочери Александра Реввы ходят в Павловскую гимназию в городском округе Истра. С детьми занимаются в течение всего дня, так что у родителей не бывает проблем с невыученными уроками. В качестве дополнительных занятий предлагают теннис, хореографию, рисованием и плавание. Школу также посещают наследники Глюкозы, Ани Лорак и певицы Славы. За учебный год родители отдают в казну гимназии 1 475 000 рублей, а перед поступлением вносят авансовую плату в размере 205 тысяч рублей.

Автор: 26 августа 2020, 13:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Школы распахнули свои двери для учеников

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ангелина
Ответить
Ничего ж себе цены. Больше миллиона рублей за год обучения???
1

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