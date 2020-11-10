Шестилетняя дочь Галкина и Пугачевой поразила импровизацией: Пора клеить афиши

Максим Галкин часто публикует видео с наследниками. Шестилетние Лиза и Гарри уже имеют свою армию поклонников. Они восхищают публику харизматичностью и талантами.

Во вторник, 10 ноября, Максим Галкин разместил в своем инстаграм-аккаунте новое видео. На этот раз супруг Аллы Пугачевой показал, как его дочь умеет танцевать. На кадрах видно: Лиза выступает перед родителями, демонстрируя разные движения под восточные мотивы.

Даже Алла Борисовна в шоке от артистичности дочери. "Обалдеть", – прокомментировала она за кадром. В комментариях под видео отметились сотни поклонников, которые оценили пластичность девочки. "Вся в мать", "Пора клеить афиши и продавать билеты на концерт", "Какая умничка", – написали фолловеры.

Лиза не только красиво танцует, но и делает успехи в пении. Она исполняет песни на русском и иностранных языках. Особенно девочке нравится французский. Она занимается с преподавателем, который является носителем языка.

Гарри тоже всесторонне развивается. Нередко он устраивает для домочадцев театральные представления и мастерит поделки.

Напомним, двойняшки появились на свет в сентябре 2013-го. В этом Алле Пугачевой и Максиму Галкину помогла суррогатная мать. Недавно Лиза и Гарри пошли в школу, месячное обучение в которой стоит 160 тысяч рублей.