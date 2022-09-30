Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

Максим Александрович Галкин* родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. В раннем детстве жил с семьей в Германии. Когда Максиму было семь лет, его отец получил звание генерал-майора Советской армии. Тогда они жили в Одессе, где мальчик пошел в школу и изостудию.

Затем семья переселилась в Бурятию, и до пятого класса Галкин* учился в Улан-Удэ. Его детство прошло в военном городке Сосновый Бор, в 100 километрах от озера Байкал. После возвращения в Москву родители будущей звезды разошлись. Максим остался с матерью, которая последние годы жизни провела в Израиле.

Талант артиста проявился у Галкина* еще в детстве. В школьных спектаклях он примерял самые разные амплуа: исполнял роли Собаки, Старика-алкоголика, Остапа Бендера, царя Соломона, графа Нулина, дона Карлоса.

Позже начал упражняться в пародии, изображая в компаниях своих товарищей, учителей, директора школы. В шестом классе состоялся первый "творческий вечер": Максим устроил кукольное представление и озвучил каждого персонажа.

В 1993 году он окончил Московскую гимназию на Юго-Западе №1543 и поступил в Российский государственный гуманитарный университет на факультет лингвистики. Завершив учебу в 1998-м, поступил в аспирантуру, где трудился над кандидатской диссертацией "Соотношение стилистических систем оригинального и переводного текстов". Целью работы было рассмотреть переводы на русский язык трагедии Гете "Фауст" и проанализировать стилистические различия. В 2009 году Галкин* ушел из аспирантуры. Артист владеет французским, испанским, английским, немецким, чешским и даже церковнославянским языками.