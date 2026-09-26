Участниками седьмой Московской недели моды станут более 350 дизайнеров – Наталья Сергунина

26 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж" открылась седьмая Московская неделя моды, которая вновь собрала талантливых дизайнеров не только из разных регионов России, но и из более чем 10 стран. В течение шести дней пройдет около 100 показов, а также лекции от ведущих экспертов и фестиваль короткометражных фильмов, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«На подиуме, в шоуруме и на маркете свои коллекции представят более 350 дизайнеров. Отечественные бренды будут представлены участниками из 24 регионов, включая Краснодарский край, Татарстан, Кабардино-Балкарию и Якутию. Основную часть традиционно составят столичные дизайнеры, в том числе резиденты проекта “Сделано в Москве”»,

— отметила Наталья Сергунина.

Это событие не только способствует объединению профессионалов, но и открывает двери к широкой аудитории для молодых и перспективных модельеров. Например, показы организуют около 100 студентов из таких учебных заведений, как Институт искусств Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина и Национальный институт дизайна.

В этом году организаторы, при поддержке партнеров, учредили премию для дебютантов Недели моды. Эксперты будут оценивать коллекции по оригинальности идеи, концептуальной целостности и качеству исполнения. Победитель получит один миллион рублей на развитие своего бренда.

С 26 сентября по 1 октября в «Манеже» будут работать маркет и шоурум, организованные совместно с проектом «Сделано в Москве». Это пространство станет площадкой для переговоров между участниками рынка, а посетители смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары. Ассортимент будет включать товары от 96 российских компаний, из которых более 60 — столичные. Для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

В лектории будут обсуждаться актуальные тренды, влияние русского культурного кода на моду и трансформации стратегий продвижения в цифровую эпоху. Расписание и регистрацию можно также найти онлайн.

27 сентября в арт-кластере «Хлебозавод №9» пройдет фестиваль короткометражных фильмов о моде, где покажут 56 картин от режиссеров из Индонезии, Китая, Турции и других стран.

С 28 по 30 сентября в концертном зале «Зарядье» состоится Саммит моды БРИКС+, в котором примут участие эксперты индустрии из более чем 60 стран, включая Бразилию, Южно-Африканскую Республику и Вьетнам. Темы обсуждений будут включать продвижение локальных брендов, привлечение инвестиций, поддержку традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных материалов. Регистрация уже открыта на официальном сайте.

Неделя моды охватит еще около 15 площадок, среди которых Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Петровский путевой дворец и Всероссийский музей декоративного искусства. Например, в последнем, при участии посольства Египта, пройдет презентация коллекций одежды и аксессуаров от почти 30 египетских дизайнеров.

Организацией мероприятия занимается Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Предыдущие сезоны Московской недели моды привлекли около тысячи дизайнеров. Благодаря шестой Неделе моды были подписаны более 70 партнерских соглашений, а общий объем обсуждаемых сделок превысил 400 миллионов рублей.